Tranquilidad en los cielos de Córdoba la espera de una borrasca que marcará el fin de semana: este es el pronóstico de la Aemet para hoy

Córdoba comienza el fin de semana con temperaturas agradables, tiempo primaveral y tranquilidad en los cielos antes del giro en el tiempo que se espera para las próximas horas. Según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) paso de una borrasca que marcará el trascurso de los próximos días, bañará el primer fin de semana de Patios y traerá lluvias a distintos puntos de la provincia el sábado y el domingo.

Por el momento, el tiempo continuará estable durante toda la jornada del viernes, con cielos parcialmente cubiertos y las temperaturas se mantendrán, prácticamente, sin cambios. En la capital, según la Aemet, habrá una máxima de 26 grados y la mínima no bajará de los 11 grados.

En concreto, el pronóstico de la Aemet para hoy viernes en la provincia es de cielos con intervalos nubosos. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Vientos flojos del suroeste, ocasionalmente moderados.

El tiempo en Córdoba este jueves. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 11º y 26º, en Lucena entre 11º y 22º, en Pozoblanco entre 10º y 22º, y en Priego de Córdoba entre 11º y 22º.

El tiempo este sábado

Los efectos de la borrasca se empezarán a notar a primera hora de mañana sábado, cuando caerán los primeros chubascos. La predicción de la Aemet apunta a que habrá cielos muy nubosos, con precipitaciones moderadas generalizadas, sin descartar que sean localmente fuertes y acompañadas de tormentas, abriéndose claros por la tarde. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas en descenso. Vientos de componente sur, flojos a moderados.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 12º y 23º, en Lucena entre 12º y 20º, en Pozoblanco entre 10º y 20º, y en Priego de Córdoba entre 10º y 19º.