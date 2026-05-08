San Gregorio, protagonista en Pozoblanco con actos religiosos, quema del corcho y diversión en la explanada

El barrio de San Gregorio se engalana estos días para vivir las fiestas en honor al patrón de Pozoblanco, una festividad que se extiende a todo el municipio con fiesta local incluida en la jornada de este viernes. Un día donde se concentraron los principales actos en torno al santo con la eucaristía primero y, después, la procesión que llevó a San Gregorio por algunas calles de la localidad.

Mirando al cielo, algo nublado, las vecinas no dudaron en sacar sus macetas y flores a la calle para dejar estampas durante la procesión que muestran su vinculación con esta festividad, que contó con la música de la Banda Municipal pozoalbense. “Es parte de la tradición de nuestro pueblo, queremos que la calle esté lo más bonita posible”, cuenta una vecina mientras saca sus macetas a la calle Hilario Ángel Calero. Como novedad, para cumplir con todas las tradiciones, este año se ha designado como hermano mayor al Ayuntamiento de Pozoblanco tras dos años de ausencia de esta figura.

Procesión de San Gregorio en Pozoblanco. / Rafa Sánchez

La actividad durante estos días, más allá de la estrictamente religiosa, se concentra en la explanada de la ermita donde la cofradía del Silencio habilita la tradicional tasca que marca el ocio de la localidad, al igual que en los aledaños se han instalado las atracciones infantiles con las que Pozoblanco celebra la que se conoce como su “feria chica”. Unos días donde todos los públicos encuentran su ubicación y sus posibilidades de disfrute. Son días de convivencia entre arropías, garbanzos tostaos y altramuces, elementos que se reparten en la explanada siguiendo con la tradición ligada a la festividad de San Gregorio.

La noche del jueves

Así fue en la noche del jueves cuando, tras el triduo, tuvo lugar la tradicional quema del corcho y los más osados se aventuraron a saltarlo sorteando las llamas como toca. Fue el inicio de unas fiestas que se extenderán hasta el domingo y donde la cofradía hace un esfuerzo por inculcar la devoción y la tradición a los más jóvenes con iniciativas que tienen como protagonista al alumnado de los centros educativos.

Así, durante estos días se ha celebrado un certamen de dibujo y poesía dedicado a San Gregorio, dirigido al alumnado de Educación Infantil y Primaria de todos los centros educativos de la localidad. Como incentivo, los participantes han recibido un obsequio tradicional de garbanzos tostados y altramuces al entregar sus trabajos en la Oficina de Turismo de la localidad.

Los mayores, también protagonistas

En el otro extremo, la población mayor también ha tenido su espacio con la jornada especialmente programada para este público en la tarde del jueves donde la música fue protagonista en una explanada que se llenó de bailes. Además, la jornada dominical estará marcada por el desayuno que la hermandad realizará con los residentes del Hospital Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Fundación Hermanos Muñoz Cabrera, una forma de acercar las fiestas a quienes no pueden trasladarse hasta un barrio que estos días huele y respira un ambiente totalmente diferente donde la rutina no tiene cabida.