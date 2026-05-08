Palma del Río acoge la presentación del proyecto Pepuka para concienciar y prevenir la violencia de género desde la infancia

La Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Palma del Río ha presentado el proyecto Pepuka, un cuento, una muñeca, pero sobre todo una forma de prevenir la violencia de género desde la infancia. Su creadora, Estela Moreno, ha estado presentando el proyecto este viernes en el Espacio Cultural Santa Clara. "El cuento recoge de una manera muy sencilla una situación de malos tratos", dice la autora, donde se pueden identificar "distintas etapas que son por las que se ve una situación de malos tratos".

La historia está inspirada en la historia personal de Estela, contada "de forma muy sencilla" y que se podrá trabajar a través "de talleres" y "de las emociones" para que los niños puedan identificar "situaciones y señales" y puedan "pedir ayuda", ha expuesto Estela.

"Me ayudó a pedir ayuda"

La creadora ha confesado que "en el peor momento" de su vida se inventó está muñeca, Pepuka, que le sirvió para mantener la mente ocupada. "Fue la muñeca que me acompañó en todo el proceso de desarrollo personal y de recuperación, pero también fue la muñeca que me ayudó a pedir ayuda", ha comentado Estela.

A través de Pepuka y sus animales se pretende dar a los niños y niñas las herramientas necesarias para identificar la violencia de género y esas señales. También contempla el proyecto talleres en los colegios tanto para el alumnado como para el profesorado y para las familias.

La delegación de Igualdad llevará a cabo este proyecto el próximo curso en el contexto del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Mari Ángeles Zamora, concejala de Igualdad, comentó que la delegación va a adquirir libros para las bibliotecas de los centros escolares "para que ese punto violeta que tienen todos los centros educativos vaya aumentando".

El libro ha llegado numerosos países, se ha traducido a varios idiomas, lo han estudiado miles de niños, ha conseguido premios y también se ha llevado al cine.