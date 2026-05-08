Una mujer fallecida y al menos cuatro heridos graves tras un accidente múltiple en Puente Genil

Una mujer ha fallecido y varias personas han resultado heridas de diversa consideración, cuatro de ellas de gravedad, a causa de un accidente de tráfico que ha tenido lugar en la mañana de este viernes en Puente Genil y en el que se han visto implicados cuatro vehículos, según han informado fuentes oficiales a este periódico.

El siniestro ha tenido lugar en la carretera A-318 en el término municipal de Puente Genil, a las 6.00 horas. Varios vehículos han chocado simultáneamente en la variante a la altura del kilómetro 12 de la citada vía, según explicado la Guardia Civil, concretamente, pasada gasolinera BP, a la altura las nuevas naves de Excavaciones Merino.

Evacuados graves al hospital

Los heridos han sido atendidos en el lugar de los hechos y posteriormente han sido trasladados al hospital. Hasta el momento, ha trascendido que dos de ellos se encuentran muy graves, dos mujeres están graves y otras dos personas han sufrido heridas leves.

Agentes en la A-318 en Puente Genil, donde ha tenido lugar el accidente este viernes. / VIRGINIA REQUENA

Servicios sanitarios y agentes de la Guardia Civil se han desplazado hasta el lugar de los hechos. También han tenido que intervenir los bomberos para rescatar a los ocupantes del interior de los vehículos implicados en el accidente.

La carretera tuvo que ser cortada por el aparatoso accidente, si bien los vehículos ya han sido retirados y el servicio de mantenimiento de carreteras trabaja en la limpieza de la vía, mientras se ha restablecido ya el tráfico en la vía.

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El pasado mes de julio, un vecino de Lucena, de 49 años de edad, falleció en otro accidente de tráfico en esta misma carretera, a su paso por el término municipal de Puente Genil. El siniestro se produjo en las inmediaciones del cruce que da acceso a la urbanización Cañada de la Plata y en él se vieron implicados un camión de grandes dimensiones y varios vehículos.