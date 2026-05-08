Sucesos
Una mujer fallecida y al menos cuatro heridos graves tras un accidente múltiple en Puente Genil
El siniestro, un choque entre cuatro vehículos, ha tenido lugar a las 6.00 en la A-318
Una mujer ha fallecido y varias personas han resultado heridas de diversa consideración, cuatro de ellas de gravedad, a causa de un accidente de tráfico que ha tenido lugar en la mañana de este viernes en Puente Genil y en el que se han visto implicados cuatro vehículos, según han informado fuentes oficiales a este periódico.
El siniestro ha tenido lugar en la carretera A-318 en el término municipal de Puente Genil, a las 6.00 horas. Varios vehículos han chocado simultáneamente en la variante a la altura del kilómetro 12 de la citada vía, según explicado la Guardia Civil, concretamente, pasada gasolinera BP, a la altura las nuevas naves de Excavaciones Merino.
Evacuados graves al hospital
Los heridos han sido atendidos en el lugar de los hechos y posteriormente han sido trasladados al hospital. Hasta el momento, ha trascendido que dos de ellos se encuentran muy graves, dos mujeres están graves y otras dos personas han sufrido heridas leves.
Servicios sanitarios y agentes de la Guardia Civil se han desplazado hasta el lugar de los hechos. También han tenido que intervenir los bomberos para rescatar a los ocupantes del interior de los vehículos implicados en el accidente.
La carretera tuvo que ser cortada por el aparatoso accidente, si bien los vehículos ya han sido retirados y el servicio de mantenimiento de carreteras trabaja en la limpieza de la vía, mientras se ha restablecido ya el tráfico en la vía.
El pasado mes de julio, un vecino de Lucena, de 49 años de edad, falleció en otro accidente de tráfico en esta misma carretera, a su paso por el término municipal de Puente Genil. El siniestro se produjo en las inmediaciones del cruce que da acceso a la urbanización Cañada de la Plata y en él se vieron implicados un camión de grandes dimensiones y varios vehículos.
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