La Mancomunidad Campiña Sur diseña planes de internacionalización a medida para cinco empresas de la comarca

La Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa ha celebrado este viernes en Aguilar de la Frontera el acto de entrega de los planes estratégicos de internacionalización elaborados para cinco empresas de la comarca en el marco de una iniciativa dirigida a firmas con potencial exportador y que ha permitido diseñar hojas de ruta personalizadas para facilitar su acceso a mercados internacionales. Las empresas que han recibido estos planes son Aceites Palacios Gutiérrez, LI2GO Energy Solutions, Carso Metálicas, Bodegas-Cooperativa La Aurora y Cárnicas de Moriles.

El evento, que ha contado con la asistencia del presidente accidental de la Mancomunidad, Jorge Jiménez, el presidente de Iprodeco, Félix Romero, alcaldes de la comarca y empresas beneficiarias, ha puesto de relieve que "la colaboración entre administraciones y sector privado es necesaria como motor de desarrollo económico, en este caso con unas empresas que son un ejemplo del talento y del espíritu emprendedor que existe en nuestros municipios, combinando tradición, tecnología y adaptación a las nuevas demandas internacionales".

Empresas con calidad e innovación

Así lo ha señalado Jiménez, quien ha destacado la importancia de este tipo de iniciativas para el tejido productivo comarcal, indicando que "con el desarrollo de este proyecto damos un paso decisivo para que nuestras empresas puedan competir en un entorno global, porque contamos con productos y servicios de enorme calidad, y hemos trabajado para dotarlas de herramientas concretas para crecer y abrirse al exterior, demostrando que la Campiña Sur tiene capacidad para competir en cualquier mercado cuando se apuesta por la calidad y la innovación".

El presidente accidental de la Mancomunidad ha destacado, además, el valor estratégico del acompañamiento técnico desarrollado durante el proyecto, desarrollado por la consultora Linkingmarket, señalando que "muchas veces las pequeñas y medianas empresas cuentan con un producto excelente, pero necesitan orientación especializada para afrontar con garantías el proceso de internacionalización y, precisamente ahí, es donde las administraciones debemos estar al lado del tejido empresarial", ha explicado.

Compromiso de la Diputación de Córdoba con el desarrollo de la provincia

Por su parte, el presidente de Iprodeco, Félix Romero, ha puesto en valor el compromiso de la Diputación de Córdoba con el desarrollo económico de la provincia, indicando que "apostamos por iniciativas que ayuden a nuestras empresas a ganar competitividad y a posicionarse en mercados internacionales y este proyecto es un claro ejemplo de cómo la colaboración institucional puede generar resultados tangibles para el territorio".

Romero ha añadido que "la internacionalización no es solo una opción, sino una necesidad para muchas empresas, y desde la Diputación vamos a seguir impulsando programas que faciliten ese proceso, especialmente en comarcas con tanto potencial como la Campiña Sur".