Luis Planas respalda en Montilla la futura Indicación Geográfica Protegida para el sector tonelero local

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha visitado este mediodía en Montilla una de las tonelerías artesanales que promueven el reconocimiento como Indicación Geográfica Protegida (IGP) para este relevante sector del marco Montilla-Moriles que busca, de este modo, reforzar la protección y la proyección internacional de un oficio históricamente ligado a la cultura del vino.

La visita se ha desarrollado en las instalaciones de Tonelería José Luis Rodríguez, una firma con capacidad para producir 5.000 barriles al año, desde recipientes de un litro hasta otros de 500 litros. La empresa, además de fabricar toneles nuevos y envinados, trabaja en el tratamiento y reconstrucción de barriles usados que previamente han servido para la crianza de oloroso, Pedro Ximénez o brandy, una especialización que ha contribuido a consolidar el prestigio de la tonelería montillana.

La tonelería en la Campiña Sur, en cifras

Actualmente, el sector cuenta con ocho tonelerías en la comarca que generan unos 200 empleos directos y alcanzan una producción anual cercana a los 40 millones de euros. Se trata de una actividad artesanal que, pese a su fuerte arraigo tradicional, ha sabido adaptarse a los nuevos procesos de tecnificación y a las demandas del mercado internacional.

Y es que el interés creciente de destilerías especializadas en el envejecimiento de whiskys premium y otros espirituosos en barriles envinados con vinos de Montilla-Moriles ha abierto nuevas oportunidades para las empresas toneleras de la zona, que viven un momento de expansión y reconocimiento fuera de España.

El ministro observa el proceso de fabricación de un tonel. / José Antonio Aguilar

En ese sentido, Luis Planas ha manifestado que seguirá "muy de cerca y con mucho interés" la evolución del expediente para el reconocimiento europeo de la futura Indicación Geográfica Protegida, al considerar que esta distinción "contribuirá no solo al impulso industrial y vitivinícola de la comarca, sino también al enoturismo y al conocimiento de un oficio tradicional estrechamente ligado a la cultura del vino".

La posibilidad de que las tonelerías de Montilla-Moriles obtengan una Indicación Geográfica Protegida se enmarca en la reforma del reglamento de la Unión Europea sobre Indicaciones Geográficas, que entró en vigor el pasado mes de diciembre y que permite extender este tipo de reconocimientos a productos artesanales e industriales, y no únicamente alimentarios.

La iniciativa está promovida por las empresas toneleras de Montilla junto con la Asociación de Empresarios de la Madera y el Mueble de Córdoba y cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Montilla, que desde hace meses viene acompañando al sector en el estudio de viabilidad y en el análisis de las posibilidades que ofrece esta nueva herramienta europea.

Iniciar el proceso de reconocimiento europeo para el sector tonelero

De hecho, el Ayuntamiento ya trasladó el pasado mes de marzo su voluntad de facilitar los espacios de coordinación necesarios para que, en caso de existir consenso entre las empresas implicadas, pudiera iniciarse el proceso de reconocimiento europeo. Entonces, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, señaló que esta iniciativa suponía "un paso importante para proteger y poner en valor uno de los oficios industriales más representativos de nuestra ciudad".

Asimismo, Rafael Llamas añadió que "la tonelería forma parte de la identidad de Montilla, estrechamente ligada a nuestra tradición vitivinícola, y creemos que esta nueva figura europea puede ayudar a reforzar su reconocimiento y proyección".

Por otro lado, el alcalde montillano subrayó entonces que "desde el Ayuntamiento queremos acompañar al sector en todo el proceso de estudio y tramitación para que, si existe consenso entre las empresas, podamos avanzar hacia un reconocimiento que proteja el nombre y el prestigio de la tonelería montillana".

"Además de proteger el producto, esta distinción puede suponer un impulso para la economía local, favoreciendo la inversión, el desarrollo de las empresas y la consolidación del empleo especializado, al tiempo que mejora la visibilidad del producto en mercados nacionales e internacionales", añadió Rafael Llamas.

El ministro, con la subdelegada del Gobierno, el alcalde y responsables de la empresa, en su visita a la tonelería José Luis Rodríguez. / José Antonio Aguilar

De igual modo, el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, explicó en el marco de esa iniciativa municipal que la nueva normativa europea permite que productos vinculados históricamente a un territorio puedan proteger su nombre y reputación mediante una indicación geográfica y defendió que “esta herramienta reconoce la relación entre el producto, su origen y el saber hacer acumulado durante generaciones, algo que encaja perfectamente con la realidad de la tonelería en Montilla”.

Asimismo, Valeriano Rosales destacó que una de las principales ventajas de esta figura reside en la protección legal del nombre del producto frente a usos indebidos o imitaciones, garantizando una competencia leal dentro del mercado.

El futuro de los fondos de desarrollo rural

Además de la visita al sector tonelero, el ministro Planas mantuvo un encuentro Rafael Llamas en su calidad de presidente de la Red Española de Desarrollo Rural (REDR), junto con otros responsables de la entidad, para abordar el futuro de los fondos de desarrollo rural dentro de la futura Política Agraria Común (PAC) posterior a 2027.

Durante esa reunión, Luis Planas insistió en la necesidad de mantener, al menos, la consignación económica correspondiente al actual periodo 2023-2027 y reclamó que los programas de desarrollo rural cuenten con una consideración específica dentro de los futuros reglamentos europeos.

La Red Española de Desarrollo Rural agrupa actualmente a unas 200 asociaciones de ámbito local y participa en la gestión del programa Leader, al que la Política Agraria Común destina un mínimo obligatorio del 5 por ciento de los fondos de desarrollo rural, porcentaje que en España alcanza el 10 por ciento.

Entre 2014 y 2025, este programa recibió 1.200 millones de euros de fondos públicos, movilizando una inversión total cercana a los 3.000 millones de euros y permitiendo el desarrollo de más de 35.000 proyectos gestionados por grupos de acción local, iniciativas que contribuyeron a la creación de unos 72.000 puestos de trabajo.