La Junta de Andalucía adjudica la construcción del consultorio de Añora por 771.000 euros

La Junta ha adjudicado la obra de construcción del nuevo centro de salud de Añora, mediante resolución de la mesa de contratación. La adjudicataria ha sido Procyr Edificación y Urbanismo SL, que presentó la única oferta al procedimiento y que se ajustaba a lo recogido en las bases en cuanto a relación entre calidad y precio.

El SAS sacó a licitación la construcción del nuevo consultorio de Añora con un presupuesto de licitación de 780.193 euros -IVA incluido- y un plazo de ejecución de 11 meses. La adjudicación se realiza por un importe de 771.532 euros IVA incluido. La parcela en la que se va a construir es de 947 metros cuadrados y ha sido puesta a disposición de la obra por el Ayuntamiento.

La delegada de Salud, María Jesús Botella, ya señaló que con este proyecto, la Junta "reafirma su compromiso con la mejora de las infraestructuras sanitarias en el entorno rural, dotando a los municipios de equipamientos modernos, accesibles y adaptados a las necesidades asistenciales actuales" y añadía que la estrategia del Servicio Andaluz de Salud es la de "reforzar y modernizar la Atención Primaria, incrementando la calidad del servicio y acercando la asistencia sanitaria a la ciudadanía".

Sin una grúa torre para reducir el coste

La empresa adjudicataria ha renunciado a la instalación de grúa torre lo que reduce el coste y además evita contar con los permisos de vuelo sobre fincas colindantes y la carretera A-3177. En su lugar se utilizará una grúa móvil telescópica y camión bomba de hormigón.

En cuanto a los tiempos, la empresa licitadora presentó un cronograma basado en su experiencia paralela en otra infraestructura del SAS como es el centro de salud Naranjo-Mirabueno.

La mesa de contratación concluye que Procyr Edificación y Urbanismo ha presentado una memoria técnica “con brillantez y solidez técnica”, con soluciones de ingeniería de alto nivel. Además, reduce en dos meses el plazo de ejecución de la obra.