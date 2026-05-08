La Diputación de Córdoba convoca 20 plazas de conductores para el Consorcio de Bomberos

La Presidencia del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Córdoba, mediante decreto dictado el 30 de abril de 2026, ha acordado la aprobación de la convocatoria del concurso de méritos para la provisión de puestos de bombero-conductor y bombero conductor correparque del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de Córdoba.

Son 20 plazas distribuidas entre los parques de Hinojosa (4), Lucena (2), Montilla (3), Peñarroya-Pueblonuevo (4), Montoro (3), Palma del Río (1) y Baena (1), además de otras dos plazas de correparques.

Podrán tomar parte en el concurso los funcionarios de carrera con la categoría de Bomberos-Conductores (incluidos Correturnos y Correparques) del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Córdoba, así como los Jefes de Dotación y Jefes de Dotación Correturno que deseen desempeñar puestos de Bomberos-Conductores y Bomberos-Conductores Correparques que se convocan.

Se valorará la antigüedad, la formación y las circunstancias familiares.