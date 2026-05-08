La Diputación de Córdoba continúa los trabajos de poda y desbroce en 11 carreteras de la sierra para prevenir incendios forestales

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura, continúa los trabajos de prevención de incendios en once carreteras de la red viaria provincial que conectan la capital con Sierra Morena, una acción que cuenta con un presupuesto superior al millón de euros.

El responsable del Área, Andrés Lorite, que se ha desplazado hasta la carretera CO-3405 para conocer cómo se están desarrollando estas actuaciones, ha explicado que “estamos en una zona en la que hay una masa forestal muy importante y el dominio público adyacente de las carreteras de la Diputación tiene que tener una labor intensa, tanto de poda como de desbroce".

Un año trabajando en el entorno de la capital cordobesa

Por ello, ha continuado, "nos pusimos en marcha a realizar esta actuación, la dotamos desde el punto de vista presupuestario con más de 1 millón de euros y ya llevamos un año trabajando en el entorno de la ciudad de Córdoba, en las carreteras de titularidad provincial que están en esta zona de Sierra Morena, que, en concreto, son 11 carreteras que tienen una longitud global de 68 kilómetros".

En este sentido, el delegado de Infraestructuras ha explicado que "hoy estamos en esta carretera que une la ciudad de Córdoba con Las Jaras y con Villaviciosa, pero también se está actuando en la carretera de Trassierra, en la carretera de Las Ermitas, en la que nos lleva a Medina Azahara o la que nos lleva al santuario de Santo Domingo o a los Villares".

Andrés Lorite conversa con Juan Jiménez en la carretera de Las Jaras. / CÓRDOBA

Andrés Lorite ha aprovechado la ocasión para felicitar al Grupo de Pronto Auxilio Siete Fincas, "al que vamos a ayudar financiando material para la extinción de incendios". "Quiero resaltar esa labor de voluntariado que hacen en coordinación con el 112, con el Infoca y con la Agencia de Emergencia de Andalucía. Este grupo suele ser el primero que llega en los conatos de incendios forestales y lo hacen voluntariamente y altruistamente", ha recordado el delegado provincial.

En representación del Consejo de Distrito de Trassierra, su presidente, Juan Manuel Luque, ha mostrado su satisfacción por la intervención de la Diputación, ya que "aunque el peligro existe, ahora se reduce, y ese era el objetivo, reducir el peligro para los habitantes de la sierra y los visitantes, que cada día, afortunadamente, son muchos más".

Finalmente, Juan Jiménez, coordinador del Grupo de Pronto Auxilio Siete Fincas, ha indicado que "todos los años se generan incendios en los márgenes de las carreteras y entiendo que esto va a ayudar y mucho. Y por supuesto, en la seguridad de la gente que vive y que transita por nuestras carreteras". Jiménez ha agradecido a la Diputación el facilitar un depósito y un equipo equipo profesional "para instalarlo en uno de los vehículos que tenemos y que esto haga que este año podamos actuar con más seguridad y un poquito más profesionalidad".

Acuerdo con el grupo Siete Fincas

La Diputación y el Grupo Local de Pronto Auxilio Siete Fincas han firmado un acuerdo de colaboración que recoge la adquisición por parte de la institución provincial de un equipo de extinción de incendios forestales tipo Megafoc de 250-600 litros, junto con el material necesario para su instalación en un vehículo Mitsubishi 4x4.

Lorite ha hecho hincapié en que "hasta el momento se ha intervenido en un total de 35 kilómetros correspondientes a las carreteras CO-3100, CO-3314, CO-3402, CO-3404, CO-3405 y CO-3408".