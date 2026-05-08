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Actividades en el Palacio de la Merced

La Diputación de Córdoba celebra el Día de Europa promoviendo valores de la UE entre los jóvenes

La institución organiza más de 120 actividades en 43 municipios para conocer mejor la Unión Europea

Sara Alguacil posa con jóvenes participantes en las actividades con motivo del Día de Europa.

Sara Alguacil posa con jóvenes participantes en las actividades con motivo del Día de Europa. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido este viernes los actos conmemorativos del Día de Europa que cada año organiza la oficina Europe Direct de la institución provincial. En esta edición, las actividades organizadas tienen como objetivo promover los valores de la Unión Europea, tales como el respeto a la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos fundamentales.

Así lo ha explicado la delegada de Juventud de la institución provincial, Sara Alguacil, quien ha destacado que “se trata de fomentar el conocimiento que los jóvenes de la provincia tienen de lo que es Europa para nosotros, de su importancia a nivel de financiación, los valores y las posibilidades que nos ofrece el formar parte de formar parte de la Unión Europea a nivel de movilidad, de intercambio de lenguaje o de productos, entre otros”.

Un grupo de jóvenes en las actividades organizadas en la explanada de la Diputación de Córdoba.

Un grupo de jóvenes en las actividades organizadas en la explanada de la Diputación de Córdoba. / CÓRDOBA

Para fomentar esta concienciación se ha celebrado una yincana con distintos juegos lúdicos y educativos en la explanada de la institución provincial, en la que han participado alrededor de 100 alumnos de tercero y cuarto de la ESO de los IES Góngora y Tablero, de Córdoba, y Ategua, de Castro del Río. “Los jóvenes han demostrado sus conocimientos sobre la Unión Europea y han disfrutado de una zona de animación que ha contado con un photocall”, ha recalcado la delegada provincial.

La celebración en la provincia: más de 120 actividades

En la provincia de Córdoba se está celebrando el Día de Europa desde el 1 de mayo y hasta el 15 con el propósito de promover entre los cordobeses un mayor conocimiento y sentimiento de pertenencia a la Unión Europea. Entre las iniciativas llevadas a cabo destacan talleres de cuenta cuentos, talleres de manualidades, juegos interactivos, talleres de dibujo, etc.

Hay previstas más de 120 actividades en 43 municipios. Todas ellas contarán con más de 10.000 participantes de centros educativos de primaria, secundaria y bachillerato, asociaciones, ayuntamientos, centros Vuela, etc.

Un certamen de dibujo

Entre las actividades conmemorativas, Europe Direct ha organizado también un certamen de dibujo en el que los participantes, sin límite de edad, deberán realizar un dibujo inspirado en los valores de la Unión Europea y qué hace la Unión Europea por ti. El concurso finalizará el 31 de mayo y habrá un sorteo de 10 maletas.

Por otra parte, durante este viernes se hará entrega de los premios a los 20 ganadores del VI Torneo de Discursos ‘Europa en un minuto’, con un cheque por valor de 100 euros en material escolar; y se otorgará el premio ‘Personaje Europeo del mes’ a Mariló Torres, astronauta y piloto, seleccionada como primera española candidata oficial a la promoción Space Class 2025 de la compañía aeroespacial estadounidense Titans Space Industries.

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Sara Alguacil.

Sara Alguacil. / CÓRDOBA

Finalmente, la delegada provincial ha añadido que “como guinda a estas actividades del día de hoy, la entrada principal del Palacio de la Merced, acogerá el izado de bandera, la lectura de un manifiesto a cargo de los ganadores del VI Torneo de Discursos y la iluminación de la fachada principal con color azul”.

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