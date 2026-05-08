Sucesos
Una conductora se da a la fuga tras atropellar a una joven de 19 años en Lucena
La Policía Local ya ha localizado a la causante del atropello a la joven, que sufre la fractura de una pierna
Una joven de 19 años ha sido atropellada en la mañana de este viernes en Lucena por una conductora que, instantes después del accidente, ha emprendido la huida. La mujer herida, con fractura en una pierna, según han informado fuentes próximas a la investigación, ha sido atendida en el lugar de los hechos, con un alto grado de nerviosismo, y posteriormente ha sido trasladada en ambulancia, al Hospital Infanta Margarita de Cabra.
Testigos presenciales informan de que el impacto ocurría pasadas las nueve de la mañana en un paso de peatones, justo en el cruce entre la calle Hoya del Molino y la calle Lamerina, en la zona suroeste de la antigua ronda, en pleno casco urbano. Un sector de alta concurrencia de tráfico y viandantes a primera hora de la mañana.
Las fuentes consultadas relatan que, tras el accidente, la mujer lesionada, que transitaba junto a su padre, quedó tendida en el asfalto solicitando auxilio y, al momento, varias personas se acercaron a socorrerla.
Identificada y localizada la conductora
La conductora, tras ser recriminada, abandonó el lugar de los hechos. La Policía Local ha asumido la investigación. La mujer causante de los hechos, una vecina de la localidad, ya ha sido localizada, tras ser identificada por las cámaras de seguridad de un establecimiento de la calle Hoya del Molino. Ella misma ha reconocido los hechos, según ha podido saber este periódico.
El punto donde ha acaecido este siniestro adolece de escasa viabilidad por la presencia de arboleda y, también, la influencia de los rayos del sol a primeras horas del día.
El operativo ha movilizado a efectivos de la Policía Local, Policía Nacional y personal sanitario.
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