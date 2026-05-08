La Comisión Provincial de Patrimonio aprueba el proyecto de rehabilitación del Palacio Ducal de Fernán Núñez

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico ha emitido informe favorable al proyecto de rehabilitación y restauración pétrea de la portada y escaleras exteriores del Palacio Ducal de Fernán Núñez, un Bien de Interés Cultural (BIC) de excepcional relevancia para el patrimonio histórico andaluz.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, la actuación autorizada tiene como objetivo la conservación y puesta en valor de dos de los elementos más representativos del conjunto palaciego como son la portada monumental y la escalera exterior de acceso a la Capilla Ducal. El proyecto plantea una intervención integral sobre la piedra original, una calcarenita bioclástica ampliamente utilizada en la arquitectura histórica andaluza, caracterizada por su elevada porosidad y su especial vulnerabilidad frente a la acción del agua, las sales, la contaminación atmosférica y el biodeterioro.

Los estudios técnicos incorporados al proyecto han permitido identificar un avanzado estado de deterioro, con pérdida de material, debilitamiento estructural y presencia de patologías derivadas del paso del tiempo y de intervenciones anteriores incompatibles. Para revertir esta situación, la propuesta se fundamenta en criterios científicos y en los principios de conservación establecidos por la Carta de Venecia y por la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, garantizando la mínima intervención, la compatibilidad de materiales y la reversibilidad de los tratamientos.

Víctor Castro

Obra por fases

Las obras se estructuran en distintas fases que incluyen estudios previos, protocolos especializados de limpieza y eliminación de sales, tratamientos de consolidación y refuerzo estructural, reintegraciones puntuales de material, protección frente a agentes biológicos y la aplicación final de tratamientos hidrofugantes. De manera específica, el proyecto contempla la restauración y restructuración de la escalera exterior de la capilla, donde se actuará de forma localizada para corregir los problemas de humedades y filtraciones que han afectado a las dependencias inferiores, evitando desmontajes generalizados y priorizando soluciones respetuosas con el bien. El proyecto cuenta además con un Anexo de Restauración específico garantizando un adecuado seguimiento técnico especializado.

Parte del exterior del Palacio Ducal de Fernán Núñez que se va a restaurar. / Víctor Castro

La autorización concedida por la Comisión Provincial de Patrimonio se emite conforme a la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía y queda condicionada al cumplimiento de determinadas prescripciones, entre ellas la comunicación previa del inicio de las obras y la presentación, una vez finalizadas, de un informe completo de los trabajos realizados junto con un programa de mantenimiento.

Seña de identidad de Fernán Núñez

El Palacio Ducal de Fernán Núñez fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1983 y está inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural. Su origen se remonta a épocas antiguas, con sucesivas transformaciones que culminaron en el siglo XVIII con el actual edificio neoclásico, uno de los ejemplos más tempranos y significativos de este estilo en Andalucía. El conjunto, que incluye la capilla, la plaza, el jardín palatino y otras dependencias históricas, constituye una de las señas de identidad de la localidad.

Con esta autorización, la Junta de Andalucía reafirma su compromiso con la protección, conservación y transmisión del patrimonio histórico andaluz, favoreciendo intervenciones rigurosas que permitan preservar estos bienes culturales para las generaciones futuras.