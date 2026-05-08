El capitán de la Guardia Civil fallecido en Huelva estuvo destinado en la localidad cordobesa de Baena: "Era una gran persona, un compañero más"

Uno de los dos agentes de la Guardia Civil fallecidos en la operación marítima desarrollada en aguas de Huelva contra el narcotráfico estuvo destinado hace unos años en la localidad cordobesa de Baena. El secretario de comunicación y portavoz de la Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC) en Córdoba, Rafael Sánchez, ha destacado el vínculo con la provincia del capitán fallecido, quien prestó servicio en Baena cuando era teniente y era recordado por su buen trato y humanidad.

Hace ya más de una década del paso por la provincia cordobesa del capitán, pero todavía "lo recuerdan muchos compañeros", ha señalado Sánchez a Diario CÓRDOBA. "Quienes le conocieron en Baena y en Córdoba lo recuerdan como una gran persona, un compañero más”, ha añadido.

El capitán Jerónimo J.M. tenía 56 años y había nacido en la localidad malagueña de Villanueva del Rosario. Según informa Efe de fuentes de la Guardia Civil, ingresó en el instituto armado en 1994 y estuvo destinado en Gipuzkoa entre 1999 y 2005. En 2005 llegó a la Comandancia de Málaga, como alférez, y entre 2010 y 2018 fue comandante tanto en Málaga como en la provincia de Córdoba, en concreto en Baena, con el grado de teniente. Se incorporó como capitán al Servicio Marítimo de Huelva en 2020, y, del mismo modo que su compañero fallecido, había recibido distinciones en el cuerpo.

Una persecución a una narcolancha que acaba en tragedia

Los dos agentes fallecidos en acto de servicio participaban en una persecución a una narcolancha en aguas próximas a la costa de Huelva cuando se ha producido la colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Tras el choque, ha fallecido en el acto un guardia marinero de 55 años, Germán, y el capitán del Servicio Marítimo de Huelva, Jerónimo. Este último llegó vivo al hospital, sin que allí pudieran ya recuperarlo, según fuentes del instituto armado.

Embarcaciones de la Guardia Civil en un muelle del puerto de Huelva / Clara Carraasco / Europa press

La muerte de los dos guardias civiles ha causado una profunda conmoción entre sus compañeros y ha reavivado las denuncias sobre la falta de medios frente al narcotráfico. La AUGC insiste en que la tragedia evidencia el riesgo diario al que se enfrentan los agentes en las costas andaluzas.

Nada más conocerse la noticia, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha trasladado "su más profundo pésame a las familias de los agentes fallecidos", así como su "solidaridad y su deseo de pronta recuperación a los dos compañeros hospitalizados en estado grave y al cuarto agente con heridas leves".

"Indignación" entre los guardias civiles

El portavoz de la AUGC en Córdoba, Rafael Sánchez, añade al profundo dolor de los compañeros, la "gran indignación" que recorre el cuerpo. Desde la AUGC señalan que "esto no es un accidente imprevisto", sino la "consecuencia directa de una situación de riesgo documentada, analizada y trasladada formalmente a la Administración".

Persecuciones y situaciones como la de hoy, que ha acabado en tragedia, se suceden "prácticamente a diario -señala Sánchez- en las costas de Cádiz, Málaga o Huelva, y hasta en Sevilla en el río Guadalquivir".