Los vinos y vinagres de Toro Albalá conquistan el Olimpo

En el corazón de la campiña cordobesa, donde la luz parece filtrarse con un matiz dorado entre lagares centenarios, late una de esas casas que no solo elaboran vino, sino que narran el sabor del tiempo: Bodegas Toro Albalá. Su nombre es hoy sinónimo de excelencia enológica y de una forma de entender el vino y vinagre que roza lo sublime.

Hablar de Toro Albalá es hablar de paciencia y mimo. De botas que duermen durante décadas, de vendimias tardías y de una obsesión casi artesanal por preservar la identidad de la uva Pedro Ximénez. En un contexto como el actual, donde certámenes internacionales como el Certamen Internacional CINVE reúnen cerca de mil muestras de todo el mundo y elevan el listón de calidad global, la bodega aguilarense no solo compite: destaca. Hace unos días, Toro Albalá ha ganado el Premio Gran Oro por el Vinagre Gran Reserva al PX de 1998 en el Certamen Internacional Cinve 2026.

Hay que señalar que el Certamen Internacional CINVE es uno de los concursos más influyentes del sector a nivel global. Y reconocido por el Ministerio español de Agricultura y Pesca y Alimentación, ha sido un referente internacional durante veinte años, destacando por su impecable reputación y su exigente panel de catadores compuesto por expertos de renombre mundial. Un vinagre de añada, un exponente de la excelencia vinícola de la Bodega Toro Albalá, ideal para aliños sofisticados, reducciones y toques finales en platos gourmet. Un vinagre que desprende un gran abanico de aromas, elaborando a partir de vinagre de vinos olorosos envejecidos, al que añaden mosto de uva pasificada de Pedro Ximénez. Un vinagre con un color elegante ébano oscuro, brillante y con intensos toques yodados y que contiene una complejidad extraordinaria de aromas. En el que destacan las notas a uva pasa, madera de roble, torrefactos y pan de higo. No es casualidad que estos vinagres hayan sido reconocidos en numerosos certámenes internacionales, donde la cata a ciegas y el rigor técnico —como el que caracteriza a CINVE— premian precisamente esa combinación de identidad, equilibrio e innovación.

Eco de los grandes reconocimientos

Pero si los vinagres sorprenden, los vinos conmueven. Ese diálogo entre tiempo y excelencia ha encontrado, nuevamente, en 2026 una nueva confirmación de que sus vinos se reconocen en todo el mundo. El Poley Amontillado Convento Selección 1954, joya enológica de Toro Albalá bajo la Denominación de Origen Montilla-Moriles, ha sido distinguido en la 2ª edición de los Premios Liga del 100 de la Guía Vinos Gourmets 2026, un reconocimiento reservado a etiquetas que alcanzan la excelencia absoluta. Un total de 10 vinos, de bodegas de gran relevancia, de toda España que han conseguido la máxima puntuación. Para la elaboración de la 41.ª edición de la Guía Vinos Gourmets 2026 en la que 21 profesionales en activo han analizado y evaluado de forma independiente, en cata a ciegas a 4.085 vinos. Una guía de vinos pionera en la que en esta segunda edición Premios Liga del 100, se ha reconocido una relación de vinos que han alcanzado la máxima puntuación otorgada por el Comité de Cata de la 41 Guía Vinos Gourmets 2026.

39 Salón Gourmets. / Pablo Plaza

Este amontillado, nacido de una añada histórica y afinado durante décadas, representa como pocos el alma de la bodega: complejidad, elegancia y una profundidad que trasciende lo sensorial. Un vino envejecido durante generaciones, que se ha dejado criar en barriles de amontillados para que el vino y la madera se fusionen con el tiempo, obteniendo resultados inigualables. Con un sistema de embotellado llamado Convento Selección por el sistema de los monjes cistercienses en el que se clasifican por un sistema de series propias y una serie limitada a 2.750 botellas. Un vino de color ámbar con bonitos reflejos cobrizos. Con aroma de gran intensidad y persistencia, de gusto muy seco y rotundo, donde el paso del tiempo se muestra por su acidez, tenacidad y ligero amargor, perfectamente equilibrado.

Una historia de intuición y legado

Fundada en 1922, Toro Albalá nació casi por intuición, cuando José María Toro Albalá decidió aprovechar uvas destinadas al consumo fresco para elaborar vino. Aquella decisión, aparentemente sencilla, marcó el inicio de un legado que hoy sigue creciendo. Antonio Sánchez ha sido el alma de la bodega desde los años 60, cuando tomó el relevo familiar y la transformó en un referente internacional del vino Montilla-Moriles. Formado en enología en Burdeos, impulsó la calidad, la exportación y la especialización en vinos dulces de uva Pedro Ximénez de añada, considerados hoy de los mejores del mundo. Además, es considerado un pionero técnico en viticultura en Andalucía y ha recibido numerosos premios por su trayectoria profesional.

Gran Reserva al PX añada 1998. / Bodegas Toro Albalá

La bodega ha sabido evolucionar sin perder su esencia: de los métodos tradicionales a la proyección internacional, del lagar familiar a la presencia en los principales mercados del mundo. Siempre con un hilo conductor claro: el respeto por el tiempo y la materia prima.

Reconocimiento constante, alma intacta

Los premios —nacionales e internacionales— se suceden año tras año, confirmando lo que ya saben quienes conocen la casa: que Toro Albalá no responde a modas, sino a convicciones. Desde galardones en concursos como CINVE, por su vinagre Gran Reserva al PX de 1998, hasta distinciones como la obtenida por su Poley Amontillado Convento Selección 1954 en los 2º Premios la Liga del 100, confirman su trayectoria: una suma de excelencia sostenida. En la cuarta generación, Antonio Muñoz, en su tarea como adjunto de dirección de la bodega, recogió, hace unas semanas, el premio en el Salón Gourmet.

Amontillado Convento 1954. / Bodegas Toro Albalá

Y, sin embargo, hay algo que permanece inalterable: esa sensación de autenticidad. En un sector cada vez más global, Toro Albalá sigue siendo profundamente local. De Aguilar. De su tierra. De su tiempo. Quizá por eso sus vinos y vinagres no solo se degustan. Se recuerdan.