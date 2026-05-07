Rute, Doña Mencía y Priego en el podio: ya se conocen los ganadores del concurso de patios de la Subbética cordobesa

La Subbética cordobesa brilla más que nunca con el color, olor y alegría que irradian sus patios, rejas y rincones en esta época del año. Como cada año. la mancomunidad de esta comarca ha celebrado un concurso que pretende estimular la conservación y difusión de estos espacios como Ruta de Interés Turístico. En pleno apogeo del Mayo cordobés en la capital y provincia, ya se conocen los ganadores de la 13ª edición del certamen en sus tres categorías: Patios, Rincones y Fachadas Típicas.

Si hay un patio que cosecha éxitos, alagos y premios cada año es el Patio con Duende de Rute, de Anselmo Córdoba, que se ha vuelto a hacer este año con el primer premio del certamen en este apartado, logrando un premio de 600 euros. Los primeros puestos de las categorías restantes se han ido este año a otras dos localidades de la Subbética. La calle Juanita la Larga de Doña Mencía se ha alzado con el primer premio de rincones y el experior de la casa de Tomás y Conchi, de Priego, con el galardón principal de fachadas típicas.

Además, el Patio de Fran, de Cabra ha logrado el premio revelación de este año.

El presidente de la mancomunidad, Juan Ramón Valdivia, ha sido el encargado de desvelar los ganadores en una rueda de prensa que ha tenido lugar en en un acto celebrado en el emblemático Rincón de la Torre en Iznájar. La entidad ha explicado que el jurado, formado por representantes políticos y técnicos de la Mancomunidad, ha valorado en su fallo criterios como el estado de conservación, la adecuación decorativa y la variedad floral.

Rincón de la Torre de Iznájar. / CÓRDOBA

De esto modo, la lista de ganadores de la 13ª dición del Concurso de Patios, Rincones y Balcones de la Subbética queda de este modo:

Patios:

1º premio (600 euros): Patio Con Duende (Rute)

2º premio (400 euros): Patio de Aurora Sánchez (Rute)

3º premio (200 euros): Círculo de la Amistad (Cabra)

premio revelación (200 euros): Patio de Fran (Cabra)

Rincones:

1º premio (600 euros): Rincón Calle Juanita la Larga (Doña Mencía)

2º premio (400 euros): Patio de las Comedias (Iznájar)

3º premio (200 euros): Rincón de la Virgen del Rosario (Luque)

Fachadas y balcones:

1º premio (300 euros): Balcón Fachada de Tomás y Conchi (Priego de Córdoba)

2º premio (200 euros): Balcón-Fachada de Rafael López (Priego de Córdoba)

3º premio (150 euros): Alegría de vivir (Zuheros)

Concursos en redes sociales

Junto al fallo del jurado técnico, el presidente de la mancomunidad ha presentado los dos concursos paralelos en redes sociales que buscan potenciar la imagen de la comarca en el entorno digital durante el mes de mayo.

Por un lado, se ha convocado el certamen La Subbética en un Click 2026 en Facebook que anima a publicar patios, rincones y balcones. Ganará el que obtenga más likes en la página oficial de @turismosubbetica y recibirá un 250 euros.

Por otra parte, un segundo concurso a través de instagram anima a los visitantes a publicar vídeos verticales de máximo 60 segundos con el hashtag #ReelPatiosSubbetica2026, que muestren la belleza de la ruta. El mejor reel será premiado con 200 euros.

El periodo de participación para estos certámenes en redes es del 6 al 17 de mayo, coincidiendo con la celebración de la ruta, y los ganadores se anunciarán el próximo 25 de mayo de 2026.

La mancomunidad señala que con estas iniciativas pretende potenciar el turismo sostenible y a la vez poner en valor sus ttradiciones más arraigadas, también a través de las nuevas formas de difucsión para llegar a las nuevas generaciones.