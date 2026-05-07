Antonio Repullo vincula en Lucena "la estabilidad" del PP en la Junta con la prosperidad empresarial

El Partido Popular ha compartido en Lucena una nueva reunión de trabajo, en la presente campaña electoral para los comicios andaluces, con el sector empresarial. En las instalaciones de Grupo Seys, una de las firmas de referencia en el segmento de la madera y el mueble, Antonio Repullo, cabeza de lista por Córdoba, acudía a un encuentro con la Asociación de la Madera, del Mueble y Afines de Lucena (Amalu). Con especial énfasis, Repullo conectó “la estabilidad” que encarna el Gobierno de Juanma Moreno con la transformación y el desarrollo económico.

Después de la inauguración de las nuevas instalaciones de Keyter, compañía del frío industrial y el clima, hace unas semanas, protagonizada por Juanma Moreno, Repullo remarcó “la seguridad” transmitida desde el PP a empresarios y autónomos, a través de la bajada de impuestos, los programas de ayudas y la generación de confianza para que, finalmente, este clima favorable redunde en la creación de empleo y, también, “en unos mejores” servicios públicos.

Advertía Repullo de la ruptura de esta atmósfera que “quieren” abanderar los grupos de la oposición y, “especialmente”, el PSOE y su candidata, María Jesús Montero. Además, también presagió que la exvicepresidenta primera del Gobierno también quebraría “la igualdad y la solidaridad” de los españoles y los andaluces porque retomará, “un día después de las elecciones”, el pacto con los independentistas, materializado en la financiación singular y el cupo catalán.

Compromiso con el avance de la reindustrialización

Con todo ello, reclamó el respaldo para el PP, el próximo 17 de mayo en las unas, para acumular “fuerza” y conseguir que continúe progresando tanto Andalucía, como Córdoba y Lucena. De igual manera, garantizó que los populares avanzarán en la reindustrialización de la región, reparando en la relevancia de la electrificación.

Previamente, el alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, destacó que Lucena endosa a la industria un 40% del PIB local y aludió a la misión clave de las administraciones en “la agilización” de proyectos de ampliaciones o tramitación de ayudas para el sector empresarial, aparte de congratularse por unos datos actuales de empleos en el municipio que se remontan 20 años atrás, al igual que sucede en “muchos puntos” de la provincia y de la comunidad autónoma.