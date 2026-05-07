La muestra de alfarería Enbarro reúne a 20 expositores en las Caballerizas Reales

Enbarro, la muestra de alfarería y cerámica de La Rambla, que celebra su centenario, ha abierto este jueves sus puertas en las Caballerizas Reales de Córdoba con una veintena de expositores entre los que se encuentran firmas como Ivanros, proveedores de firmas como Dior; Rafael Ruiz, creador de trofeos de cerámica que triunfan en todo el mundo, o Diramar, conocida por la singularidad de sus diseños a mano alzada.

La muestra permanecerá abierta hasta el próximo domingo de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 22.00 horas y en ella, además de adquirir los diferentes productos que ofrecen los expositores, el visitante puede observar en vivo cómo trabajan algunos de los artesanos que participan en la exposición. En ella se ofrece una amplia variedad de productos que abarcan desde la alfarería tradicional y la cerámica utilitaria hasta piezas decorativas, diseños contemporáneos, vajillas, macetería, cerámica artística y creaciones de autor. Los visitantes podrán descubrir el trabajo artesanal de empresas y profesionales que mantienen viva una tradición centenaria, adaptándola también a nuevas tendencias, estilos y formas de entender la cerámica actual.

Además de la exposición y venta de piezas, Enbarro cuenta con exhibiciones de torno en vivo, talleres participativos y actividades dirigidas a todos los públicos, convirtiendo el espacio en un punto de encuentro entre artesanía, cultura, patrimonio y experiencia.

El alcalde de La Rambla muestra al presidente de la Diputación uno de los expositores. / CÓRDOBA

Entrada gratuita al recinto

La entrada al recinto es completamente gratuita y el público podrá adquirir directamente productos elaborados por los propios artesanos, favoreciendo así el contacto directo con el sector cerámico local y el apoyo al comercio artesanal.

Esta edición adquiere un carácter especialmente simbólico al formar parte de la programación del centenario de la muestra, una conmemoración que incluirá durante todo el año una programación especial compuesta por exposiciones retrospectivas, publicaciones históricas, actividades educativas con centros escolares, campañas de promoción nacional bajo el lema "La Rambla, Ciudad de la Cerámica" y el refuerzo de los concursos internacionales de alfarería y cerámica, cuyos primeros premios han sido ampliados hasta los 3.600 euros en cada categoría.

Una joven observa algunas de las piezas expuestas en la muestra de alfarería. / CÓRDOBA

Asistencia a dos ferias nacionales

En la inauguración han participado, además de los representantes del sector alfarero rambleño, el delegado del Gobierno de la Junta, Adolfo Molina; el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, y el alcalde de La Rambla, Jorge Jiménez. En el mismo acto, Fuentes ha anunciado que la institución provincial ha alcanzado un acuerdo con la Asociación de Artesanos de La Rambla y el Ayuntamiento para que empresas del sector alfarero puedan acudir a dos ferias nacionales, la Feria Argilia 2026 de Barcelona y una feria de artesanía y decoración que tendrá lugar en la Casa de Campo de Madrid.

En su intervención, Fuentes ha recordado que este apoyo se ha hecho "con la madera, con la joya" y "con sectores de todo tipo en la provincia de Córdoba", pues desde la Diputación creen "en el negocio y en las ferias", por lo que va a "ir de la mano de la asociación y del Ayuntamiento".

Las autoridades observan el trabajo de un alfarero de La Rambla en las Caballerizas Reales de Córdoba. / CÓRDOBA

Fuentes ha resaltado que "se trata de apostar por un sector que es cada vez más transversal, que tiene más mestizaje y es capaz de aprovechar todas esas oportunidades que se están planteando".

La oportuidad de aprovechar el mayo cordobés y los Patios

Con respecto a la feria de Caballerizas Reales, ha destacado que "celebrar aquí una exposición con 20 expositores, enseñar lo mejor que hay, que hay mucho en La Rambla, en un entorno como es el mayo cordobés y los patios cordobeses, es muy inteligente porque es visibilizar un sector que está viviendo un momento muy grande".

La muestra en una oportunidad para que el público tome contacto directo con el sector alfarero. / CÓRDOBA

En este sentido, el presidente de la Diputación ha insistido en que "han vivido una evolución muy importante y han demostrado una capacidad de adaptación a los tiempos que corren, y eso lo han hecho hombres y mujeres de La Rambla. Han sabido sintonizar con el tiempo fabricando cosas que piden sectores como el interiorismo, la gastronomía o la hostelería".

El presidente de la Diputación ha recordado asimismo cómo "hace años, esto se apagaba, había momentos de crisis muy preocupantes. Sin embargo, estos hombres y mujeres decidieron seguir adelante y, a pesar de las circunstancias, buscar esa oportunidad en el mercado mundial. Y lo han conseguido porque han sabido evolucionar demostrando la capacidad que han tenido para sintonizar con el tiempo", ha concluido.