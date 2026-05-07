El IES Dionisio Alcalá Galiano de Cabra impartirá un nuevo ciclo de grado medio de Peluquería y Estética Capilar

El IES Dionisio Alcalá Galiano de Cabra incorporará a partir del próximo curso un nuevo ciclo formativo de grado medio de Peluquería y Estética Capilar, una oferta que hasta ahora únicamente puede cursarse en Córdoba capital.

El anuncio lo ha hecho este jueves el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Córdoba, Diego Copé, en el transcurso de una visita al centro educativo junto al alcalde, Fernando Priego, y el delegado municipal de Educación, Javier Fernández, donde han mantenido un encuentro con el equipo directivo del instituto.

Unos estudios de gran demanda para toda la comarca

El director del IES Dionisio Alcalá Galiano, Raúl Calvo, ha mostrado su "gran ilusión" por la implantación de este nuevo ciclo formativo, destacando que se trata de unos estudios "de gran demanda" que permitirán al alumnado formarse en una profesión con "amplias posibilidades de desarrollo profesional".

Calvo ha subrayado además que esta nueva titulación beneficiará no sólo al alumnado de Cabra, sino también al de municipios cercanos y del conjunto de la Subbética, al tiempo que ha agradecido el "apoyo y la colaboración" de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y del Consistorio egabrense "por apostar por este centro y por la ampliación de su oferta educativa".

Por su parte, el delegado territorial ha felicitado al equipo docente por "el gran trabajo" que realiza y ha explicado que la planificación de la oferta de Formación Profesional se lleva a cabo "de la mano del tejido productivo, de los centros educativos y en coordinación con los ayuntamientos".

Copé ha incidido en que la Formación Profesional "debe estar íntimamente vinculada a la empresa" y ha destacado el papel de la FP dual como herramienta para "cohesionar el territorio y fijar población".

Distrito único en la FP andaluza

Asimismo, ha recordado que el acceso a la formación profesional se realiza mediante "distrito único", por lo que alumnado "de cualquier punto de Andalucía" podrá solicitar plaza en este nuevo ciclo formativo de Cabra. En este sentido, ha resaltado también la existencia de una residencia escolar en la localidad que facilitará la estancia de estudiantes procedentes de otros municipios andaluces.

El plazo de presentación de solicitudes para acceder a este nuevo ciclo formativo permanecerá abierto del 15 al 30 de junio y deberá realizarse a través de la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía, al igual que el resto de enseñanzas de Formación Profesional.