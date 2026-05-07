Del 8 al 21 de mayo
La Diputación de Córdoba abre su convocatoria de subvenciones en materia de protección civil
Destina 150.000 euros a vehículos y equipos inventariables, y 25.000 euros a uniformidad y material menor de intervención
La Diputación de Córdoba, a través de la Delegación de Protección Civil, pone en marcha una nueva convocatoria de subvenciones para proyectos en esta materia destinadas a las agrupaciones locales de voluntarios de los distintos ayuntamientos de la provincia, con un presupuesto total de 175.000 euros.
Se mantienen las tres modalidades, la A y C son de inversión, con una dotación de 150.000 euros para la adquisición de vehículos de protección civil y equipos inventariables, con una cuantía máxima en ambos casos de 75.0000 euros y el importe máximo de la subvención no podrá superar el 50% del presupuesto total.
La tercera modalidad, la B, está dotada con 25.000 euros y se destina a la adquisición de uniformidad y material menor complementario de intervención y protección personal, tales como gafas protectoras, cinturones con herramientas, guantes, gorras, sombreros, cubre pantalones, etc. En este caso, el importe máximo subvencionable tampoco podrá superar el 50% del total.
El delegado del área en la institución provincial, Antonio Martín, ha destacado que "el fin último de estas ayudas es facilitar y mejorar la realización de las tareas de colaboración en labores de prevención, socorro y rehabilitación en los municipios de la provincia que realizan las agrupaciones de voluntarios de protección civil".
Bases y plazos de presentación
Martín ha insistido en que "esto se consigue mediante la mejora y renovación del parque de vehículos destinados a las funciones de protección civil, la mejora de las dependencias en las que se ubique la agrupación de voluntarios, así como de los uniformes y material menor complementario de intervención y protección personal de protección civil".
El plazo de solicitud de estas subvenciones comienza este viernes 8 de mayo y finaliza el 21 de este mismo mes y se podrá realizar a través de un trámite específico que se habilitará a tal efecto en la sede electrónica de la Diputación de Córdoba. Las bases se pueden consultar en el BOP del 7 de mayo.
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