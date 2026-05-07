Servicios Sociales
La Diputación de Córdoba abre la convocatoria de 700.000 euros para entidades sociales
La Diputación de Córdoba destina 700.000 euros a proyectos de entidades sociales que abordan la infancia, la familia, la vejez y la discapacidad hasta el 25 de mayo
La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), pone en marcha una nueva convocatoria de subvenciones dirigidas a entidades sociales de la provincia, “un instrumento clave para seguir construyendo una provincia más justa, más inclusiva y más cohesionada”.
Plazo de solicitudes
De este modo lo ha expresado la delegada de Derechos Sociales, Irene Aguilera, quien ha afirmado que “hasta el 25 de mayo estará abierto, en la sede electrónica del IPBS, el trámite para presentar las solicitudes, a esta línea de ayudas que cuenta en este 2026 con 700.000 euros”.
Aguilera ha remarcado que “la convocatoria se articula en distintas líneas de actuación que abarcan todo el ciclo vital y diferentes situaciones de vulnerabilidad. Así, las entidades sociales de la provincia podrán presentar proyectos dirigidos a la infancia y la adolescencia, de apoyo a las familias en situación de dificultad, a la atención de personas mayores y a personas con discapacidad”.
Propuestas de prevención de adicciones o promoción del voluntariado
Del mismo modo, ha añadido, “serán subvencionables propuestas dirigidas a la prevención e intervención en adicciones, la promoción del voluntariado, el acceso a recursos básicos y la mejora de condiciones de vida en situaciones de exclusión”.
La también presidenta del IPBS ha hecho hincapié en que “no obstante, se considerarán prioritarias las acciones dirigidas a la prevención de conductas de riesgo en menores, a la inserción sociolaboral de nuestros jóvenes, al apoyo a familias con menores en situaciones complejas o a la atención a mujeres en riesgo de exclusión”.
Según Aguilera, “a estas propuestas se suman las centradas en la lucha contra la soledad de los mayores, los proyectos de apoyo terapéutico, la atención a enfermedades raras y, de forma muy destacada, toda la línea dirigida a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias”.
“En este contexto, desde el IPBS damos un papel muy relevante a aquellas acciones que se centran en mujeres víctimas de trata y aquellas desarrolladas en zonas desfavorecidas de municipios pequeños, donde la desigualdad es más destacada”, ha apostillado Aguilera.
En definitiva, ha insistido, “una línea de ayudas que viene a corresponder con el compromiso que mantienen las entidades de carácter social de nuestra provincia, un compromiso que nos permite llegar a rincones a los que las administraciones no podemos llegar solas, detectando necesidades, acompañando a personas y generando oportunidades reales de cambio”.
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