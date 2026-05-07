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Córdoba esquiva la lluvia un día más: últimas horas de estabilidad antes del cambio en el tiempo anunciado por la Aemet

Esta es la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología en la capital y la provincia

Jornada primaveral durante la celebración de los Patios de Córdoba.

Jornada primaveral durante la celebración de los Patios de Córdoba. / Chencho Martínez

Tomás Moreno

Córdoba

Córdoba vuelve a esquivar la lluvia un día más pero la estabilidad tiene las horas contadas. Los cielos empiezan a tornarse este jueves y ya empiezan a vislumbrarse las primeras nubes, pero aún no hay peligro de precipitaciones para el día de hoy, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El cambio llegará de cara al fin de semana con la llegada de una nueva borrasca.

De momento, la capital cordobesa vivirá una jornada primaveral aunque con cielos parcialmente cubiertos y una probabilidad de lluvia de apenas el 5% durante la tarde en una jornada marcada por la cantidad de avisos activados por la Aemet en la península, incluida Andalucía. Las temperaturas también se mantienen prácticamente inmóviles, con 25 grados de máxima y 10 de mínima.

El cambio en el tiempo llegará de cara al fin de semana con la llegada de una borrasca que dejará precipitaciones en la provincia desde el sábado hasta bien entrada la semana que viene, según ha anunciado la Aemet.

En todo caso, la previsión para las próximas horas en la provincia es de cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna que puede ir acompañada de chubascos ocasionales. Temperaturas con cambios ligeros. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar del suroeste a partir de mediodía.

El tiempo en Córdoba este jueves.

El tiempo en Córdoba este jueves. / CÓRDOBA

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 10º y 25º, en Lucena entre 10º y 22º, en Pozoblanco entre 9º y 23º, y en Priego de Córdoba entre 9º y 20º.

El tiempo este viernes

Mañana viernes, 8 de mayo, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos con intervalos nubosos. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Vientos flojos del suroeste, ocasionalmente moderados.

Noticias relacionadas y más

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 12º y 26º, en Lucena entre 11º y 22º, en Pozoblanco entre 10º y 24º, y en Priego de Córdoba entre 9º y 22º.

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