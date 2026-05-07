El tiempo
Córdoba esquiva la lluvia un día más: últimas horas de estabilidad antes del cambio en el tiempo anunciado por la Aemet
Esta es la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología en la capital y la provincia
Córdoba vuelve a esquivar la lluvia un día más pero la estabilidad tiene las horas contadas. Los cielos empiezan a tornarse este jueves y ya empiezan a vislumbrarse las primeras nubes, pero aún no hay peligro de precipitaciones para el día de hoy, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). El cambio llegará de cara al fin de semana con la llegada de una nueva borrasca.
De momento, la capital cordobesa vivirá una jornada primaveral aunque con cielos parcialmente cubiertos y una probabilidad de lluvia de apenas el 5% durante la tarde en una jornada marcada por la cantidad de avisos activados por la Aemet en la península, incluida Andalucía. Las temperaturas también se mantienen prácticamente inmóviles, con 25 grados de máxima y 10 de mínima.
El cambio en el tiempo llegará de cara al fin de semana con la llegada de una borrasca que dejará precipitaciones en la provincia desde el sábado hasta bien entrada la semana que viene, según ha anunciado la Aemet.
En todo caso, la previsión para las próximas horas en la provincia es de cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna que puede ir acompañada de chubascos ocasionales. Temperaturas con cambios ligeros. Vientos flojos variables, tendiendo a soplar del suroeste a partir de mediodía.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 10º y 25º, en Lucena entre 10º y 22º, en Pozoblanco entre 9º y 23º, y en Priego de Córdoba entre 9º y 20º.
El tiempo este viernes
Mañana viernes, 8 de mayo, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos con intervalos nubosos. Temperaturas en ligero ascenso o sin cambios. Vientos flojos del suroeste, ocasionalmente moderados.
Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 12º y 26º, en Lucena entre 11º y 22º, en Pozoblanco entre 10º y 24º, y en Priego de Córdoba entre 9º y 22º.
- Fallece Antonio Moyano, el panadero cordobés que llevó los picos y rosquillas de Fernán Núñez a toda España
- Fallece un joven de Dos Torres de 19 años en un choque frontolateral entre un coche y un tractor en Añora
- Cañete de las Torres se convierte en un escenario onírico con la séptima edición de ‘Calles en Flor’
- Dos empresas de Rute adquieren cuatro parcelas en el polígono industrial Las Salinas: 'Queremos ampliar y acometer nuevos proyectos
- La Diputación de Córdoba destina casi 300.000 euros a la mejora de la seguridad vial de la carretera CO-5310 en Palma del Río
- El pueblo a 30 minutos de Córdoba que es el Mirador de la Campiña (y esconde dos castillos con historia)
- ¿Sábado de Cruces en Córdoba pasado por agua? Estas son las horas con más probabilidad de lluvia según la Aemet
- Lucena enaltece a la Virgen de Araceli en el día más grande de la ciudad