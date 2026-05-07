El Cabril supera nueve inspecciones del CSN sin incidencias radiológicas en Córdoba

El Comité Local de Información del centro de almacenamiento de residuos radiactivos de El Cabril, ubicado en Hornachuelos, ha celebrado este jueves su segunda edición para informar sobre la actividad de la instalación y las labores de supervisión realizadas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

Durante el encuentro, la directora de El Cabril, Eva Noguero, presentó un balance actualizado de la actividad desarrollada en 2025, mientras que el jefe de proyecto del CSN, Juan Aroca, detalló las actuaciones de seguimiento y control llevadas a cabo por el organismo regulador.

Comité Local de información de El Cabril. / CÓRDOBA

Según explicó el CSN, durante el pasado año se realizaron nueve inspecciones en la instalación —ocho programadas y una adicional— sin que se registraran incidentes ni desviaciones respecto a los límites autorizados de explotación. El organismo destacó que el funcionamiento global del centro se mantuvo “dentro de la normalidad”.

En materia de vigilancia ambiental, el Consejo de Seguridad Nuclear informó de que en 2025 se efectuaron 1.398 análisis y se recogieron 968 muestras de aire, aguas, suelos, sedimentos, vegetación y alimentos para evaluar el impacto radiológico del centro sobre la población y el entorno.

Los resultados obtenidos, según el CSN, no reflejan incidencia radiológica ni para la ciudadanía ni para el medio ambiente y se mantienen en niveles similares a los de años anteriores.

La reunión también sirvió para reforzar el compromiso institucional con la transparencia y la comunicación pública en torno a la gestión de residuos radiactivos, en un foro presidido por el subdirector general de Energía Nuclear del Ministerio para la Transición Ecológica, Jesús Tardón, y en el que participó el alcalde de Hornachuelos, Julián López Vázquez.