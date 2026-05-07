El Ayuntamiento de Montilla inicia la elaboración de un nuevo Plan de Ordenación Urbana

La Corporación municipal de Montilla aprobó anoche, durante la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de mayo, la adjudicación del contrato para la redacción del nuevo Plan de Ordenación Urbana (POU) de Montilla, un instrumento urbanístico con el que el Ayuntamiento pretende actualizar la planificación de la ciudad y adaptarla a las necesidades actuales y futuras del municipio.

La adjudicación del contrato recayó en la Unión Temporal de Empresas BK TCA POU Montilla por un importe de 159.251,46 euros, después de obtener la mejor puntuación entre las tres ofertas presentadas al procedimiento. El pliego contempla un plazo total de 50 meses para la tramitación y aprobación definitiva del documento urbanístico.

El nuevo Plan de Ordenación Urbana tendrá como finalidad dotar a Montilla de una herramienta urbanística ajustada a la normativa vigente, estableciendo la ordenación detallada de todo el suelo urbano del municipio conforme a lo recogido en el artículo 66 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía.

Reunión para la elaboración del nuevo POU de Montilla. / José Antonio Aguilar

Durante el debate plenario, la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, explicó que este nuevo documento permitirá abordar "todas aquellas cuestiones que con el actual planeamiento no quedan resueltas en nuestro municipio", facilitando así la toma de decisiones estratégicas relacionadas con el desarrollo urbano de Montilla.

La participación ciudadana, clave en la elaboración del Plan de Ordenación urbana

Además, la responsable municipal de Modelo de Ciudad puso el acento en uno de los aspectos que el equipo de gobierno considera fundamentales dentro de este proceso: la participación ciudadana. En ese sentido, Bujalance señaló que "para este equipo de gobierno es necesario que las grandes decisiones nazcan también de escuchar a nuestros vecinos", al tiempo que destacó que la elaboración del documento incluirá espacios de diálogo con colectivos, agentes sociales y sectores vinculados al urbanismo local.

Y es que el Ayuntamiento pretende que el futuro planeamiento recoja propuestas y necesidades planteadas por distintos sectores de la sociedad montillana, incorporando así una visión más amplia sobre el modelo de ciudad que se proyecta para los próximos años.

Por otro lado, desde el Consistorio se considera este nuevo instrumento urbanístico como una herramienta clave para continuar avanzando en un modelo de ciudad sostenible, ordenado y adaptado a los retos de futuro del municipio. La aprobación de esta adjudicación supone, además, el inicio de un proceso administrativo y técnico que marcará la planificación urbanística de Montilla durante las próximas décadas.