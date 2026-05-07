Por Andalucía presenta en Fernán Nuñez sus propuestas en políticas de vivienda y contra la despoblación en Córdoba

La candidata de Por Andalucía al Parlamento andaluz por Córdoba, Rosa María Rodríguez, junto al alcalde de IU en Fernán Núñez, Alfonso Alcaide, ha denunciado la “grave situación” demográfica de la provincia, a la que la coalición señala como “la que más población pierde de toda España”. Según Rodríguez, las dificultades para acceder a una vivienda digna están empujando a muchas personas a abandonar sus municipios.

Una de las principales propuestas de Por Andalucía es poner en marcha un plan de rehabilitación de viviendas en los cascos urbanos de los pueblos. El objetivo es recuperar inmuebles deteriorados, adaptarlos a las necesidades actuales y prepararlos frente a los efectos del cambio climático.

La formación defiende que esta medida permitiría, además, generar empleo local en sectores como la construcción, la reforma y la rehabilitación, contribuyendo así a revitalizar los centros urbanos de los municipios cordobeses.

Rodríguez también ha subrayado la necesidad de actuar sobre la vivienda vacía. La candidata ha señalado que en muchos centros históricos conviven casas cerradas y sin uso con familias que no pueden acceder a un alquiler o a una compra asequible. “No es lógico que haya casas cerradas mientras la gente no tiene dónde vivir”, ha afirmado.

Zonas tensionadas y alquileres por debajo del 30% de los ingresos

Otra de las medidas planteadas por Por Andalucía es la declaración de zonas tensionadas para intervenir en el mercado del alquiler y limitar los precios. La coalición propone que el coste del alquiler no supere el 30% de los ingresos familiares, una referencia que considera clave para garantizar el derecho a la vivienda.

La candidata también ha criticado el estado del parque público de vivienda dependiente de la Junta de Andalucía. En este punto, ha reclamado un plan de mantenimiento “urgente” para asegurar condiciones dignas a las personas inquilinas y ha señalado la responsabilidad de la empresa pública AVRA en la situación actual.

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Por su parte, el alcalde de IU en Fernán Núñez, Alfonso Alcaide, ha advertido de que el problema de la vivienda también se está dejando notar en municipios como el suyo. Según ha indicado, “los alquileres están subiendo y el acceso a la vivienda se está complicando cada vez más”.