Antonio Repullo apunta a Puente Genil como “uno de los puntos de reindustrialización” de Andalucía

El secretario general del PP andaluz y número uno en la candidatura de los populares al Parlamento andaluz por la provincia de Córdoba, Antonio Repullo, ha visitado este miércoles las instalaciones de la empresa pontanesa Codimar, ubicada en el Polígono Industrial del Huerto del Francés, acompañado por el alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco y la diputada provincial Tatiana Pozo.

Velasco dijo que la visita a Codimar no era casual, ya que se trata de “una empresa que es una referencia tecnológica y del sector industrial en Puente Genil en el ámbito de los bienes de equipo para la logística”. “Además, ha recibido la subvención más importante que ha concedido la Junta de Andalucía a través de Trade en la provincia de Córdoba, con más de cinco millones de euros para que sus más de 100 trabajadores puedan poner en marcha sus nuevas instalaciones junto a la A-318 al pie de la rotonda de Los Trujales”.

Repullo pone a Puente Genil como ejemplo de la reindustrialización

Por su parte, Repullo dijo que “Puente Genil es uno de los municipios que más orgullo está dando a Córdoba y al resto de Andalucía, ya que aquí es donde tenemos uno de los grandes focos de la reindustrialización, que ha sido uno de los grandes objetivos del Gobierno de Juanma Moreno en los últimos cuatro años y que se escenifica como en ningún otro sitio aquí”. ”Es una demostración de que se puede gobernar de una manera diferente, desde la moderación, desde la bajada de impuestos, recaudando más y teniendo más capacidad para mejorar nuestros servicios públicos” afirmó.

Repullo indicó que “queremos seguir avanzando en el ámbito del desarrollo económico y social, y el día 17 tenemos que elegir entre seguir en esa senda de progreso y estabilidad, u optar por el retroceso que representan el resto de fuerzas políticas y especialmente la candidatura que representa María Jesús Montero, que todavía no ha desautorizado a su portavoz nacional, que ha faltado al respeto a todos los andaluces diciéndonos que nos tenemos que levantar del sofá”. “Por todo lo que ha hecho Juanma Moreno por la provincia de Córdoba, debe seguir siendo presidente, y por eso pedimos a los vecinos que apoyen su candidatura, para seguir progresando, haciendo que Andalucía, Córdoba y Puente Genil progresen”.

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Por último, sobre la Autovía del Olivar, Repullo dijo que desde que el PP llegó al Gobierno de la Junta, se reactivó el proyecto, pero hay que tener en cuenta "su enorme envergadura”. “En esta legislatura se va a iniciar la variante de Cabra, y a partir de ahí seguiremos desarrollándola, ya que es una obra que vertebra Andalucía, que necesita Puente Genil, por eso, tenemos que tener estabilidad para sacar adelante los presupuestos y capacidad para desarrollar un proyecto que, insisto, es uno de los grandes retos de Puente Genil”.