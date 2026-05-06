Reabre al tráfico la carretera de acceso al Santuario de la Virgen de la Sierra en Cabra

La carretera de acceso al Santuario de la Virgen de la Sierra de Cabra se ha reabierto al tráfico en su totalidad tras los trabajos de reparación ejecutados en las últimas semanas, recuperando así la normalidad para vehículos de cualquier tonelaje. La actuación, motivada por un grave deslizamiento y el hundimiento del firme a causa del tren de borrascas de principios de año, quedará completamente finalizada la próxima semana con los últimos remates.

El alcalde, Fernando Priego, ha visitado la zona junto al vicepresidente primero de la Diputación, Andrés Lorite, y el hermano mayor de la Real Archicofradía de María Santísima de la Sierra, Francisco José Rojano.

Unos trabajos ejecutados con rapidez

Durante la visita, Priego ha agradecido “la celeridad y la agilidad con la que se ha puesto en marcha una actuación técnicamente muy compleja”, subrayando además el valor de esta infraestructura, “vital para los devotos de la Virgen de la Sierra, pero también para quienes visitan el Parque Natural y disfrutan de este entorno privilegiado”.

El regidor también ha destacado “la paciencia de la Real Archicofradía y de todos los usuarios” durante el tiempo en que la vía ha permanecido cerrada, insistiendo en que “lo importante es el resultado final y que se ha garantizado la seguridad con una solución consistente y duradera”.

Visita institucional a los trabajos de emergencia en la carretera del santuario de la Virgen de la Sierra. / José Moreno

Por su parte, Lorite ha detallado que los trabajos han incluido la ejecución de 40 metros de muro de escollera con anclaje y cimentación, así como la reposición del firme y la señalización horizontal, en una intervención con una inversión estimada de entre 250.000 y 300.000 euros.

El vicepresidente provincial ha explicado que el objetivo ha sido “dar una solución lo más duradera y diligente posible”, recordando que la carretera tuvo que cerrarse tras el hundimiento registrado durante el temporal del pasado mes de febrero. Asimismo, ha confirmado que “desde este momento cualquier vehículo puede transitar ya por la vía”, lo que permitirá recuperar plenamente la actividad en este enclave natural, turístico y devocional.

Coordinación entre administraciones, la clave

Lorite ha resaltado también la coordinación entre la Diputación, el Ayuntamiento y la Archicofradía, agradeciendo el trabajo de las empresas participantes —Laboratorio Labson, Construcciones Pavón y Mezclas Bituminosas SA (MEBISA)— así como del Servicio de Carreteras de la institución provincial.

Finalmente, Rojano ha mostrado su satisfacción por la reapertura, señalando que “después de unos meses complicados, todos los devotos y visitantes pueden acceder sin problema”, y ha valorado la implicación de las administraciones y empresas, destacando la rapidez de ejecución “dada la complejidad técnica de la obra”.