Subvenciones
El programa Lucena Emprende duplica su montante hasta los 120.000 euros y fomenta la actividad de los barrios
La convocatoria de 2026 prevé ayudas en tres modalidades para autónomos y microempresas, cooperativas y la reactivación de locales en barrios
La convocatoria 2026 del programa de subvenciones Lucena Emprende eleva este año su cuantía, reflejada en el presupuesto municipal, hasta 120.000 euros, con una ampliación complementaria de 30.000 euros. En el pasado ejercicio, el Ayuntamiento otorgó ayudas por valor de 72.000 euros.
La principal modificación consiste en la creación de una tercera modalidad focalizada en el incremento de la actividad comercial en los barrios, acaparando 30.000 euros del importe global. Este bloque procura incentivar nuevas aperturas, traspasos y relanzamiento de la actividad en locales externos al centro urbano.
Proyectos de modernización empresarial
Las líneas primera y segunda continúan centradas en autónomos, microempresas y cooperativas, con un máximo de diez trabajadores, tanto para favorecer la constitución de sociedades como la implantación de proyectos de modernización empresarial. Entre estos dos bloques, el dinero consignado supone 90.000 euros.
El Consistorio, a través de la concejalía de Innovación y Desarrollo Local, según informó la concejala del ramo, María de la O Redondo, "incrementa la cuantía máxima" de las ayudas, escalando hasta los 2.000 euros para propuestas que obtengan hasta 75 puntos; y, de otro lado, recompensas máximas de 6.000 euros, en aquellas valoraciones estipuladas entre 76 y 100 puntos.
El plazo de presentación de las solicitudes para acceder a estas ayudas finaliza el próximo 2 de junio.
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