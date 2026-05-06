El municipalismo socialista se conjura en Pedro Abad y confía en el voto progresista para recuperar la Junta el 17-M

La plaza de Andalucía de Pedro Abad ha acogido este miércoles un acto municipalista en el que han participado alcaldes y concejales del Partido Socialista de la provincia y que ha estado abanderado por la secretaria de organización del PSOE, Rebeca Torró, quien ha manifestado que desde la política municipal es donde se pone el foco en lo importante, gestionando lo cotidiano, «y así lo hacemos los socialistas, estemos donde estemos».

Torró ha añadido que «nuestras políticas tratan de dar respuesta a los problemas, pero por desgracia hay otro tipo de políticas, como la que representa el PP, con Juanma Moreno a la cabeza, que gestiona mal, para unos pocos y no para la gran mayoría, desmantelando los servicios públicos en Andalucía, y siendo la gran mayoría los que pagan las consecuencias de su mala gestión».

Acto de campaña del PSOE en Pedro Abad. / CASAVI

También ha hecho una reflexión sobre si lo que se quiere es seguir esperando días y semanas para poder ser atendidos por un médico o si realmente quieren ver a familiares que mueren esperando la Dependencia, o las oportunidades de los hijos, «que dependen de vuestra cuenta bancaria». Por último, ha dicho que «viendo el debate, observamos que Moreno Bonilla está desnortado y perdió los papeles, ya que sabe que los andaluces se han dado cuenta de que el disfraz de corderito se le ha caído».

Silvia Mellado confía en un tsunami de votos progresistas el 17-M

La candidata número uno al Parlamento Andaluz, Silvia Mellado, ha destacado los problemas que sufren los ayuntamientos en el día a día, «que tienen que asumir muchas competencias que no nos corresponden, que son de la Junta de Andalucía, como colegios y centros de salud».

Silvia Mellado, candidata número 1 del PSOE por Córdoba para el 17-M. / CASAVI

Así, ha pedido que el próximo 17 de mayo se llenen las urnas con un tsunami de votos progresistas, «y conseguir que la Junta de Andalucía vuelva a ser lo que era, donde los servicios públicos eran nuestra joya de la corona, siendo el modelo a seguir en Europa», añadiendo que «hemos pasado al desmantelamiento de las comarcas, con los continuos incumplimientos de la Junta con la provincia de Córdoba, siendo la penúltima en inversiones por parte del gobierno de Juanma Moreno».

Rafi Crespín define la campaña del PSOE como "bonita y limpia"

La secretaria general del PSOE en Córdoba, Rafi Crespín, se ha mostrado orgullosa de celebrar este acto municipalista «con la esencia» del socialismo, «defendiendo la libertad y la democracia», y ha dicho que el PSOE está haciendo «campaña bonita y limpia, porque estamos realizando muchas acciones, mirando a los vecinos». Ha acusado a Juanma Moreno de «organizar una campaña para ir de Semana Santa, para estar debajo de las imágenes, se viene a Palma del Río a decir que va a dotar al hospital de todas las especialidades y servicios, a los que se comprometió hace ocho años y aún no los ha hecho; y se ha ido a Lucena usando las fiestas Aracelitanas usando la fe y el patrimonio».

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El alcalde y secretario general del PSOE de Pedro Abad, ha pedido que se trabaje en el patrimonio de la localidad, tras la aparición de los dos efebos de bronce, «porque tenemos mucho potencial turístico y patrimonial si se traen unas réplicas a nuestro pueblo y se avanza en el estudio de la antigua ciudad romana de Sacilis».