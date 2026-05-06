La Junta de Andalucía declara Zuheros como municipio turístico y se convierte en el tercero de la provincia de Córdoba con esta distinción

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado este martes la declaración de Zuheros como municipio turístico, lo que lo convierte en el tercero de la provincia de Córdoba con este reconocimiento, tras Rute e Iznájar, todos ellos en la comarca de la Subbética. En la sesión también se ha aprobado la misma declaración para Nigüeles (Granada) y Cortegana (Huelva).

Zuheros solicitó su declaración como Municipio Turístico el 5 de agosto de 2025, acreditando el elevado número de visitas registradas, especialmente vinculadas a sus principales recursos turísticos. Según ha destacado este martes la propia Junta de Andalucía, el municipio dispone de "una oferta turística suficiente, un Plan de Calidad Turística en vigor y cumple igualmente con quince de los diecisiete elementos de valoración exigidos por la normativa. El procedimiento relativo a Zuheros incluye, además, la constatación de informes favorables emitidos por la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte, el Consejo Andaluz del Turismo y el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, así como el informe final favorable de la Secretaría General para el Turismo, una vez instruido el expediente conforme a la normativa aplicable".

Uno de los pueblos más bonitos de España

Zuheros lleva años destacando como uno de los pueblos más bonitos de España, y prueba de ello es su inclusión en innumerables rankings elaborados por portales y revistas especializadas en turismo y viajes, y este reconocimiento de la Administración autonómica le abre una nueva puerta a la llegada de visitantes.

Vista del casco urbano de Zuheros, nuevo municipio turístico de Andalucía. / MANUEL MURILLO

Con apenas 600 habitantes, Zuheros es hoy un destino perfecto para escapadas tanto por su patrimonio cultural y etnográfico como por el entorno natural que lo rodea, preservado a lo largo de los años. Viviendas de dos plantas con tejados a dos aguas, fachadas pintadas de blanco, con puertas y ventanas de madera, rejas y balcones con flores en sus fachadas, calles estrechas, sinuosas y callejones donde apenas pasan los rayos del sol son algunas de sus características más visibles. Pero todo ello muestra también el cuidado que desde siempre han puesto sus vecinos por respetar y mantener la arquitectura tradicional, al menos en la zona más antigua del pueblo.

Declarado conjunto histórico desde el año 2003

Ya en el año 2003 el casco urbano del municipio fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con la categoría de conjunto histórico. El motivo principal fue el empeño de la localidad por conservar de manera armoniosa la trama urbana y medioambiental del pueblo. La Junta de Andalucía reconocía ya entonces "el esfuerzo del propio enclave con su propia identidad. Han protegido su casco histórico y han sido capaces de respetar y velar por su entorno".

Para completar la visita, además de la posibilidad de numerosas rutas senderistas por el Geoparque de las Sierras Subbéticas, en el entorno, a unos cuatro kilómetros, se encuentra la Cueva de los Murciélagos, la más grande de la provincia, que recibe su nombre de los murciélagos de distintas especies que la habitan. Con unos 3.300 metros explorados, en ella destacan sus espectaculares formaciones calcáreas.