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Juanma Poyato, alcalde de Zuheros, tras la declaración de municipio turístico: "Hoy es un día histórico para nuestro pueblo"
El regidor destaca la labor de los vecinos y el sector turístico, así como la apuesta del Ayuntamiento por la calidad y la sostenibilidad y la colaboración institucional
El alcalde de la Villa y Señorío de Zuheros, Juanma Poyato, ha valorado muy positivamente la decisión adoptada en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía por la que el municipio ha sido declarado oficialmente Municipio Turístico de Andalucía, un reconocimiento que sitúa a Zuheros como uno de los destinos de referencia dentro de la comunidad autónoma.
Para el regidor, “hoy es un día histórico para nuestro pueblo, fruto del trabajo constante de nuestros vecinos, del sector turístico y de la apuesta decidida del Ayuntamiento por un modelo basado en la calidad, la sostenibilidad y la excelencia”.
Esta distinción reconoce el valor patrimonial, paisajístico, cultural y gastronómico de Zuheros, uno de los enclaves más singulares de la Subbética cordobesa, y permitirá reforzar los recursos destinados a la mejora de servicios, infraestructuras y atención al visitante.
El papel de la colaboración entre instituciones
El alcalde ha querido destacar especialmente la implicación institucional que ha hecho posible este reconocimiento, agradeciendo al consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, “su compromiso con el desarrollo turístico de los municipios rurales y su sensibilidad hacia territorios como el nuestro”.
Asimismo, ha subrayado el papel del delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina, “por su cercanía, su apoyo constante y su implicación directa para que Zuheros pueda alcanzar hoy este importante logro”.
Desde el Ayuntamiento se ha señalado que este reconocimiento no solo beneficia a Zuheros, sino que supone un impulso para toda la provincia de Córdoba y para la Mancomunidad de la Subbética, consolidando el posicionamiento del territorio como destino turístico de primer nivel.
“Este logro es colectivo y abre una nueva etapa llena de oportunidades. Vamos a seguir trabajando con responsabilidad e ilusión para estar a la altura de este reconocimiento y continuar ofreciendo a quienes nos visitan una experiencia única”, ha concluido el alcalde.
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