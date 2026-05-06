¿Aún no has puesto la colada? No te duermas en los laureles, porque la lluvia ya tiene fecha de vuelta en Córdoba, según la Aemet

Si aún no has puesto la colada porque te has dormido en los laureles, complaciente, pensando que el buen tiempo iba a reinar ya hasta el otoño, que el calor sería cada vez más elevado hasta llegar a las zonas críticas que tanto definen Córdoba en verano, y que el secar la ropa iba a dejar de ser un reto a la planificación, siento anunciarte que tu plan está en riesgo.

Y es que ya está a la vuelta de la esquina una nueva borrasca atlántica que traerá lluvias, vientos e incluso tormentas a Córdoba y provincia, dejando en stand by cualquier intento de tener la ropa limpia y seca de cara al fin de semana. Por ello, nada mejor que estar bien atento a esta información meteorológica, de cara a aprovechar las horas que aún pueden marcar la diferencia entre un armario impoluto y un plan de familia abortado por falta de camisetas y pantalones en buen estado de revista.

El tiempo en Córdoba. / Aemet

Último día sin probabilidad de lluvia

Así las cosas, hoy miércoles, 6 de mayo, es el último día con 0% de probabilidad de lluvia. El marcador empieza a subir durante la tarde-noche del jueves y el viernes de madrugada los cielos estarán bien encapotados. ¿Y el fin de semana? Pasado por agua, y sin remedio, al menos a tenor del pronóstico ampliado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La ventana de oportunidad sigue abierta

En todo caso, centrándonos en la previsión para las próximas horas, la ventana de oportunidad sigue abierta y tendremos cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución en las sierras. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso o localmente sin cambios. Vientos flojos variables.

El tiempo por horas en Córdoba. / Aemet

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 10º y 25º, en Lucena entre 9º y 21º, en Pozoblanco entre 7º y 22º, y en Priego de Córdoba entre 8º y 21º.

El tiempo este jueves

Mañana jueves, 7 de mayo, la Aemet prevé en Córdoba y provincia cielos con intervalos nubosos, predominando las nubes medias y altas. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Vientos flojos de componente oeste, arreciando a moderados por la tarde.

Las temperaturas se situarán en Córdoba entre 10º y 26º, en Lucena entre 10º y 23º, en Pozoblanco entre 8º y 23º, y en Priego de Córdoba entre 9º y 21º.