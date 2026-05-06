La Feria Avícola de Córdoba regresa a Montemayor con el foco en las razas autóctonas

Montemayor volverá a situarse en el mapa del sector avícola con la celebración de Avicor 2026, la Feria Avícola de Córdoba, que tendrá lugar del 8 al 10 de mayo en la Carpa Municipal del Recinto Ferial. La cita, que incluye el 3º Concurso-Exposición Avícola de la localidad, ha sido presentada con la participación del alcalde, Antonio García López; el vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite; el gerente del Centro Agropecuario, Antonio Jiménez Luque, y el presidente de la Asociación para la Protección de la Gallina Sureña, Manuel Llamas Sánchez.

La Feria Avícola de Córdoba cuenta con una gran tradición en el panorama avícola nacional, alcanzando este año su 22ª edición y las razas sobre las que, prioritariamente, se centran los objetivos de la feria son Sureña, Utrerana, Andaluza Azul, Combatiente Español, Andaluza Moñuda y el Pavo Autóctono Andaluz, entre otras. Además, la feria también está dirigida a la exposición de otras aves de gran tradición en la provincia, como son los palomos de raza, palomas mensajeras y de fantasía; del mismo modo, estarán representadas otras aves exóticas, pavos reales, faisanes, gallinas de Guinea o anátidas.

Avicor 2026 incluirá, además del concurso-exposición, la participación de criadores y asociaciones especializadas, así como actividades abiertas al público, como suelta de palomas mensajeras y actividades de promoción gastronómica de productos avícolas autóctonos.

Autoridades en la presentación de Avicor. / CÓRDOBA

Una oportunidad para la economía local

Durante la presentación, el alcalde de Montemayor ha subrayado la importancia de acoger este evento en el municipio, destacando que “Avicor supone una oportunidad para dinamizar la economía local y poner en valor nuestra tradición vinculada al mundo avícola, ya que la localidad se convierte durante estos días en punto de encuentro para criadores, aficionados y familias, consolidando una cita que combina tradición, divulgación y ocio”.

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, ha incidido en que “la Delegación de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura tiene entre sus objetivos difundir y promocionar los intereses peculiares de la provincia, entre los que se encuentran los recursos genéticos aviares autóctonos y, en este sentido, el Centro Agropecuario Provincial se ha consolidado como un referente a nivel nacional, gracias a las actuaciones desarrolladas en este ámbito, por lo que uno de sus fines es proteger las razas avícolas autóctonas andaluzas, contribuyendo a su conservación y a su integración en el desarrollo rural y este evento es un referente del sector, un espacio de encuentro para criadores y profesionales que permite compartir el conocimiento y fomenta, además, el interés por la avicultura”.