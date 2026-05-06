El encuentro de mayores de Fernán Núñez celebra 20 años fomentando la convivencia y el ocio

El municipio de La Victoria ha acogido el tradicional encuentro de mayores pertenecientes a la Zona Básica de Servicios Sociales de Fernán Núñez, un acto que ha contado con la presencia de la delegada de Derechos Sociales de la Diputación y presidenta del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), Irene Aguilera.

Junto a alcaldes de La Victoria, José Abad; Fernán Núñez, Alfonso Alcaide; La Guijarrosa, Manuel Ruiz; Santaella, María Dolores Doblas; San Sebastián de los Ballesteros, Francisco Javier Maestre, y el concejal de Montemayor Antonio Soto, la responsable del IPBS ha dado la bienvenida a los participantes en esta iniciativa, “un encuentro muy esperado por los mayores de esta zona de trabajo”.

De este modo lo ha señalado Aguilera quien ha insistido en que “desde la institución provincial fomentamos este tipo de encuentros que favorecen y promueven la convivencia de las personas mayores en su entorno y la ocupación del ocio y del tiempo libre, todo ello a través de actividades formativas, lúdicas y recreativas”.

El envejecimiento activo, clave para la calidad de vida

“Las administraciones nos ponemos así al servicio de nuestros mayores y lo hacemos con acciones que conllevan una mayor participación y envejecimiento activo de este colectivo que nos ha dado toda su vida y que ahora les toca recibir todo lo que esté en nuestra mano”, ha apostillado Aguilera.

La responsable de Derechos Sociales de la Diputación ha insistido en que “cada vez son más las actividades que ponemos en marcha para los mayores de la provincia, siempre con el objetivo firme y decidido de mejorar su bienestar”.

Según Aguilera, “la idea que buscamos con estas propuestas es realizar actividades que mejoren su calidad de vida, fomentando su envejecimiento saludable mediante acciones que les proporcionen conocimientos y habilidades para incidir en su bienestar físico, psicológico y social”. “Desde el IPBS buscamos, así, mejorar las condiciones de vida de las personas mayores de nuestra provincia con una intervención que es integral, puesto que abarca distintos aspectos de la vida cotidiana de este colectivo”, ha insistido Aguilera.

Finalmente, la presidenta del Instituto Provincial de Bienestar Social ha hecho referencia al número de usuarios de la Zona Básica de Servicios Sociales de Fernán Núñez, “habiendo alcanzado la cifra de 831 personas usuarias, de las que 488 son mujeres (58’72%) y 342 hombres (41’16%)”.

Autoridades presentes en el acto. / CÓRDOBA

Un encuentro durante 20 años

Por su parte, el alcalde de La Victoria, José Abad, ha recordado que “llevamos celebrando este encuentro desde hace 20 años, y hemos visto cómo han ido cambiando las cosas para mejor, ya que ahora son más las iniciativas ofertadas y han pasado de ser estacionales a continuas en el tiempo”.

Unos programas, ha continuado, “que ganan en calidad con profesionales cualificados al frente que nos permiten conseguir objetivos dirigidos a la mejora de la calidad de vida de nuestros mayores”.

Abad ha hecho hincapié en que “acciones como la que hoy celebramos no serían posibles sin la colaboración interinstitucional que venimos manteniendo con la Diputación y los ayuntamientos de esta zona de trabajo de servicios sociales de Fernán Núñez”.