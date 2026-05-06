La Diputación de Córdoba y Prode impulsan la formación en joyería para personas con discapacidad

La Escuela Profesional Fundación Prode ha recibido la visita del presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba (Iprodeco) y Vicepresidente Tercero de la Diputación de Córdoba, Félix Romero, en el marco del Proyecto de formación en Operaciones auxiliares de fabricación de joyería para personas con discapacidad 2025-2026, una iniciativa financiada por Iprodeco y la Diputación de Córdoba.

Este proyecto, que se desarrollará entre el 15 de octubre de 2025 y el 15 de julio de 2026, tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de personas con discapacidad a través de un itinerario formativo especializado en operaciones auxiliares de fabricación de joyería. La formación está dirigida a un total de 15 personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, mayores de 16 años, e incluye contenidos adaptados, formación complementaria y acompañamiento individualizado para facilitar la adquisición de competencias y su posterior inserción laboral.

Durante la visita, Romero pudo conocer de primera mano al alumnado participante, así como las instalaciones y el equipo docente encargado de impartir la formación. Asimismo, recorrió la Escuela Profesional de la Entidad, donde también se desarrollan otros itinerarios formativos generando un espacio de intercambio en torno a sectores estratégicos de la provincia. La jornada incluyó además una visita al Centro de Día Ocupacional El Pocito, donde pudo acercarse a otras iniciativas orientadas a la inclusión y el desarrollo de las personas con discapacidad.

El presidente de Iprodeco destacó durante la visita la utilidad de la colaboración entre la administración pública y entidades sociales para impulsar proyectos que contribuyen tanto al desarrollo económico como al desarrollo personal. Subrayó además el valor del sector de la joyería en Córdoba, reconocido internacionalmente, como generador de oportunidades de empleo, poniendo en valor la importancia de apoyar y dar visibilidad a iniciativas que conectan la formación con un ámbito productivo con fuerte identidad en la provincia.

Por otro lado, Blas García, presidente de Fundación Prode, señaló que el objetivo último de este tipo de proyectos es favorecer el acceso al empleo de las personas con discapacidad, en línea con el propósito de la Entidad de mejorar su calidad de vida a través de oportunidades reales de desarrollo. En este sentido, destacó que la formación es una herramienta clave, especialmente en un territorio como Córdoba, donde el sector de la joyería representa una importante fuente de empleo.