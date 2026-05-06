El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha recibido a una delegación encabezada por Gustavo Panighel, secretario de Capital Humano del Gobierno de la provincia de Córdoba (Argentina) y por Agustín Morad, experto en empleo público del Gobierno Nacional de dicho país.

Durante su intervención, Fuentes ha hecho referencia a la necesidad de consolidar el intercambio y hermanamiento entre ambas ciudades, “un vínculo que no es nuevo, sino que está profundamente enraizado en nuestra cultura y en nuestra historia”, asegura una nota de la institución provincial.

Este encuentro, ha añadido, “debe servir para poner en común los desafíos a los que se enfrentan nuestros territorios, y que pasan por la gestión del talento y la profesionalización de los recursos humanos. Así en un mundo que exige respuestas rápidas y eficaces, resulta esencial comparar nuestros modelos organizativos y generar oportunidades de aprendizaje y crecimiento”.

La delegación cordobesa llama a construir "vínculos que perduren en el tiempo"

“Esta visita tiene, de este modo, objetivos claros que pasan por conocer experiencias de gestión de personas, pero también de intercambiar buenas prácticas y, sobre todo, construir vínculos que perduren en el tiempo”, ha remarcado Fuentes.

Según el presidente de la institución provincial, “pondremos así sobre la mesa la gestión pública-pública, además de la público-privada, todo ello con la mirada puesta en cómo se gestionan los criterios de eficacia de los recursos públicos”.

Córdoba de España y Córdoba de Argentina se dan la mano: la Diputación recibe a una delegación de la provincia hermanada. / CÓRDOBA

Fuentes ha concluido poniendo en valor lo común de ambas sociedades “y lo enriquecedor de un encuentro que, sin duda, da continuidad a una colaboración que viene marcada por los lazos culturales y sociales que ambas ciudades tienen”.

La delegación argentina resalta las "similitudes" entre ambos territorios

Por su parte, Gustavo Panighel ha agradecido el recibimiento de Córdoba, “en un encuentro que atiende a los desafíos que nos demanda la ciudadanía. Una sociedad que nos exige cada vez más, lo que nos lleva a las administraciones a tener que estar a la altura de sus necesidades”.

Panighel ha hecho referencia, además, “a las similitudes de ambos territorios, con un potencial inmenso de conocimiento y con una gran capacidad de desarrollo futuro”.