El consejo escolar del IES Aguilar y Eslava de Cabra denuncia el deterioro de su oferta educativa

El consejo escolar del IES Aguilar y Eslava de Cabra ha trasladado a la delegación territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Córdoba su malestar y preocupación ante las decisiones adoptadas por la administración educativa que han derivado en la progresiva pérdida de enseñanzas y oportunidades formativas en el histórico centro.

Desde el curso 2024-2025, según ha informado el propio Consejo Escolar, el instituto ha dejado de impartir la Educación Secundaria para Adultos (ESPA) en modalidad presencial, poniendo fin a una larga tradición de formación en horario vespertino y nocturno. Esta medida ha supuesto no solo la desaparición de una vía clave de acceso educativo para la población adulta, sino también la pérdida de la Jefatura de Estudios Nocturnos, fundamental para la organización de estas enseñanzas y de los ciclos de Formación Profesional impartidos en horario de tarde.

El consejo escolar recuerda que, ante esta decisión, la dirección del centro presentó en tiempo y forma los correspondientes recursos de reposición ante la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, sin que hasta la fecha se haya recibido respuesta alguna.

Sin nuevas iniciativas educativas

A esta situación se suma la reiterada negativa administrativa a autorizar nuevas iniciativas planteadas por el centro para reforzar su oferta educativa. Entre ellas, destacan la denegación del ciclo de Grado Superior de Animación Sociocultural y Turística, así como la negativa al reagrupamiento del ciclo de Educación Infantil —ambos pertenecientes a la familia profesional ya implantada— tal como establece la normativa vigente; así como la desestimación de la implantación del Bachillerato para Adultos en modalidad semipresencial para el curso 2026-2027, propuesta que había sido sugerida previamente por la propia administración.

Según los datos recogidos en un informe elaborado por el propio centro (2011-2026), la evolución de la matrícula en enseñanzas postobligatorias refleja una tendencia negativa preocupante. El número total de estudiantes ha pasado de 276 en el curso 2011/2012 a 211 en 2025/2026. Especialmente significativa es la desaparición total del alumnado de ESPA tras su supresión, así como el descenso continuado en Bachillerato, que alcanza su cifra más baja con 126 alumnos. Particularmente alarmante resulta la caída en la modalidad de Artes, que ha perdido más de la mitad de su alumnado en los últimos años.

Patio de acceso al IES Eslava y Galán. / Picasa

Esta situación está generando un "evidente deterioro de la oferta educativa del centro", según el consejo escolar, con consecuencias directas como la pérdida de alumnado, la disminución de su competitividad frente a otros centros de la localidad y un progresivo debilitamiento organizativo. Asimismo, el equipo directivo denuncia una sobrecarga de trabajo y una creciente desmotivación ante la falta de respaldo institucional.

Las demandas del consejo escolar

Ante este escenario, el consejo escolar solicita a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo la adopción urgente de medidas que permitan revertir esta situación. Entre ellas, se plantea la recuperación de enseñanzas para adultos, el refuerzo de la oferta de Formación Profesional y la restitución de estructuras organizativas clave como la Jefatura de Estudios Nocturno.

Por último, el consejo escolar del IES Aguilar y Eslava subraya la necesidad de una actuación decidida que evite el deterioro progresivo de un centro histórico que ha sido durante siglos un referente de la educación pública de calidad en Andalucía.