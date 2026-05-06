La compañía cordobesa Pegasus Aero Group gana peso en el sector defensa con nuevas certificaciones para el mantenimiento de aeronaves militares y formación oficial

Pegasus Aero Group ha anunciado la obtención de nuevas certificaciones que amplían su capacidad en mantenimiento aeronáutico y formación técnica militar, un avance que refuerza su posicionamiento en el sector de la defensa desde Andalucía y con especial conexión con Córdoba.

La multinacional andaluza ha logrado el Certificado de Aprobación de Organización de Mantenimiento Peram 145 que le acredita para realizar el mantenimiento, reparación e inspección de los modelos de helicópteros Bell 212 / Agusta AB-212 y Airbus H135. Además, ha obtenido el Certificado de Aprobación de Organización de Formación de Mantenimiento y de Pruebas Oficiales PERAM 147, que le permite impartir formación oficial para licencias de mantenimiento de mecánicos en el entorno militar.

Según informa compañía en una nota de prensa, estas acreditaciones convierten a Pegasus Aero Group en la única empresa andaluza con capacidad para prestar ambos servicios sobre el material tipo acreditado, consolidando su papel como proveedor estratégico del Ministerio de Defensa.

Nuevas oportunidades en defensa y helicópteros militares

Las certificaciones suponen un impulso para que Pegasus pueda optar a futuras contrataciones en el ámbito de la defensa, en una línea que se suma a otras acreditaciones ya obtenidas por el grupo, como la Pecal.

La empresa destaca que este avance le permitirá operar con una flota dual, aumentando su capacidad técnica y su versatilidad en servicios especializados. En particular, Pegasus señala el peso de los modelos de helicópteros Airbus, que están concentrando buena parte de las adquisiciones realizadas por países europeos.

El proceso ha sido liderado por la División Ejecutiva de Mantenimiento, junto con el Departamento de Calidad y Seguridad de la compañía, dentro de su estrategia de crecimiento y especialización.

Instalaciones de Pegasus Aero Group en Palma del Río. / CÓRDOBA

Palma del Río, inversión y conexión con la Base Logística de Córdoba

Este hito se suma al trabajo que Pegasus Aero Group ya desarrolla para el Ejército de Tierra desde 2022, cuando resultó adjudicataria de un contrato de mantenimiento y suministro de repuestos para helicópteros AB-212. Ese contrato ha contribuido a prolongar la vida útil de hasta seis aeronaves empleadas en misiones internacionales, así como en labores de entrenamiento y formación.

La compañía cerró el ejercicio 2025 con una facturación superior a los 119 millones de euros y asegura que en la última década ha superado los 120 millones de euros de inversión. Pegasus prevé continuar invirtiendo en flota y en sus instalaciones principales de Palma del Río, con el objetivo de dar respuesta a estas nuevas capacidades.

Con 60 años de trayectoria, más de 650 empleados, una flota superior a las 110 aeronaves y presencia en seis países, Pegasus Aero Group desarrolla actividades de operaciones aéreas con aviones y helicópteros, formación aeronáutica, drones, mantenimiento y simulación.

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La ampliación de capacidades en defensa puede reforzar el ecosistema empresarial vinculado a la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba, generando nuevas oportunidades industriales y tecnológicas desde Andalucía. Para la provincia, este tipo de inversiones supone un paso más en la consolidación de Córdoba como un enclave estratégico en innovación, mantenimiento aeronáutico y servicios vinculados a la seguridad.