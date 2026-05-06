Calderería Manzano invierte 1,2 millones de euros en modernizar su fábrica de Bujalance: "Es el origen de lo que somos hoy"

La empresa cordobesa Calderería Manzano SA, cuyas raíces se remontan al año 1918 en Bujalance, está redefiniendo uno de los proyectos empresariales con más trayectoria del sector oleícola internacional y se encuentra inmersa en un ambicioso ciclo de inversión que no solo busca la modernización tecnológica, sino la "mejora de las condiciones laborales y la sostenibilidad ambiental". Con un crecimiento sostenido de las ventas de un 15% anual de media desde 2020, ahora anuncia su tercera gran inversión estratégica: la reindustrialización completa de la fábrica original y su sede social ubicada en Bujalance.

Este proyecto, que cuenta con un presupuesto de 1.200.000 euros, también cofinanciado por la Junta de Andalucía y los Fondos Feder, se ejecutará a lo largo del año 2026. Su objetivo es llevar la nave primigenia de la empresa —donde se fabrican equipos fundamentales como molinos trituradores, bombas de pistón y termobatidoras— a los mismos niveles de tecnología y eficiencia de los otros centros, con el aumento de la capacidad productiva.

La actividad de la fábrica continuará durante las obras

La directora general, Ángela Manzano, ha explicado a este periódico que la renovación de las instalaciones de Bujalance era "parte imprescindible" del plan de inversiones. "Nuestra fábrica, el taller, que es como la hemos conocido siempre, es el origen de lo que somos hoy y tenía que ser actualizada, tanto las edificaciones como los equipamientos. Al contrario que en las dos fábricas de Villafranca, supone un reto añadido, puesto que su actividad continuará durante las obras. Estamos impacientes por verla terminada", ha afirmado.

Ángela y Antonio Manzano, en una imagen de archivo en las instalaciones de la empresa en Bujalance. / AJ González

Más allá de la maquinaria, el proyecto contempla la reconstrucción completa de la edificación original, cuyas estructuras datan de los años 60. No se trata solo de una mejora estética, sino de una renovación funcional profunda, que incluirá nuevas instalaciones para el personal. La fábrica de Bujalance contará con un sistema de climatización integral. En una zona donde el rigor térmico es una realidad, Manzano reafirma su compromiso con el bienestar de sus trabajadores, entendiendo que "un entorno confortable es la base de la calidad industrial".

La compañía se marca como objetivo el autoabastecimiento eléctrico

El plan de reindustrialización de 2026 culminará la estrategia de la compañía para alcanzar el autoabastecimiento eléctrico. Al igual que en las plantas de Villafranca, la sede de Bujalance contará con una instalación fotovoltaica. Este compromiso con la generación eléctrica renovable permitirá que la producción de maquinaria para la extracción de aceite de oliva sea un proceso con el mínimo impacto ambiental posible, alineando la ética empresarial con las demandas de los consumidores globales.

Uno de los motores principales de esta inversión es la optimización de la logística interna. Con unas exportaciones que representan ya alrededor del 65% del volumen anual de negocio, la fábrica de Bujalance debe operar "como un reloj". La historia reciente de la marca está ligada a proyectos internacionales en países tan diversos como EEUU, Túnez, Argentina o Portugal, entre muchos otros.

La maquinaria que saldrá de las nuevas líneas de Bujalance será fabricada con tecnología láser y bajo un estricto control digital.

Fábrica de depósitos de acero inoxidable de Calderería Manzano en Villafranca. / CÓRDOBA

Los dos proyectos anteriores de Calderería Manzano en Villafranca

Esta gran obra llega tras la inauguración de su nueva fábrica de depósitos de acero inoxidable en Villafranca de Córdoba, en junio de 2024. Con una inversión superior a los 3,25 millones de euros, esta planta de 2.200 metros cuadrados y más de 20 metros de altura permitió a la empresa aumentar su capacidad productiva en un 60%. En estas instalaciones, Manzano fabrica los depósitos para las almazaras modernas, permitiendo la creación de bodegas de gran formato listas para ser exportadas a cualquier rincón del planeta.

Y la apertura, en la primavera de 2025 de un centro especializado en la reparación de rotores bajo la marca ManzanoGo, también ubicado en Villafranca, cofinanciada por la Junta de Andalucía y la Unión Europea a través de los fondos Feder, nació para dar respuesta al crecimiento en la demanda de servicios postventa para centrífugas industriales. Con 2.000 metros cuadrados dedicados a la precisión técnica, el centro ManzanoGo integra digitalización y un entorno de trabajo con aire purificado y climatización para garantizar, como en la fábrica anterior, las mejores condiciones de trabajo y la máxima vida útil de piezas críticas como sinfines y motorreductores.