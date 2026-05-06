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Medio Ambiente

Baena Limpia busca la implicación ciudadana en la recogida de residuos y la limpieza urbana

La campaña municipal, en colaboración con colectivos ecologistas y centros educativos, busca erradicar la presencia de residuos en el campo y la vía pública

Estudiantes de Baena limpian un camino rural en el término municipal.

Estudiantes de Baena limpian un camino rural en el término municipal. / Juan Carlos Roldán

Juan Carlos Roldán

Juan Carlos Roldán

Baena

El Ayuntamiento de Baena ha puesto en marcha una nueva edición de la campaña de concienciación ambiental Baena Limpia, una iniciativa que busca implicar a la ciudadanía en el cuidado del entorno urbano y natural mediante acciones educativas y de recogida de residuos.

La presentación ha corrido a cargo de la delegada de Limpieza, Antonia Peña, quien ha destacado la importancia de esta campaña, desarrollada en colaboración con la empresa concesionaria del servicio, colectivos ecologistas y centros educativos del municipio.

Alumnos en la campaña de limpieza.

Alumnos en la campaña de limpieza. / Juan Carlos Roldán

"Se trata de concienciar a la población de que no se deben arrojar residuos ni en el campo, ni en las cunetas, ni en la vía pública", ha señalado Peña, insistiendo en la necesidad de hacer un uso adecuado de papeleras y contenedores. "Mantener Baena limpia es un beneficio para todos, también desde el punto de vista de la salud", ha subrayado.

Participación de alumnos

La campaña cuenta con la participación activa del alumnado de varios centros educativos, entre ellos SAFA, Espíritu Santo e institutos de la localidad, que se implicarán en jornadas de recogida de residuos en distintos puntos del municipio a lo largo de varias semanas. En la primera de estas acciones han participado en torno a una veintena de escolares, combinando la actividad lúdica con la sensibilización medioambiental.

Por su parte, el representante del grupo ecologista Groden, Curro Ordóñez, ha valorado positivamente la iniciativa, aunque ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana. "El problema de la basura no es exclusivo de Baena, pero sí es evidente que falta concienciación. Muchas veces se critica en redes sociales, pero no se produce un cambio real de actitud", ha afirmado.

Un grupo de escolares de Baena limpia un abrevadero.

Un grupo de escolares de Baena limpia un abrevadero. / Juan Carlos Roldán

Ordóñez ha advertido además de las consecuencias de prácticas incívicas como depositar residuos fuera de los contenedores, lo que favorece la proliferación de plagas y el deterioro del entorno. Asimismo, ha puesto el foco en la acumulación de basura en cunetas, solares y zonas periféricas, recordando que "la basura no llega sola, la tiran las personas".

¿Dónde se desarrollará la campaña?

La campaña se desarrollará en distintas localizaciones del término municipal, con la participación escalonada de los centros educativos, en una iniciativa que pretende sembrar conciencia desde edades tempranas y reforzar el compromiso colectivo con el cuidado del entorno.

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Desde el Ayuntamiento se ha insistido en que la limpieza de la ciudad es una tarea compartida entre administración y ciudadanía, apelando a la implicación individual como elemento clave para lograr una Baena más limpia, saludable y sostenible.

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