Ayudas municipales en Baena: 100.000 euros para la mejora de viviendas y eliminación de barreras arquitectónicas

El Ayuntamiento de Baena ha presentado una nueva convocatoria de ayudas municipales destinadas a la rehabilitación y mejora de viviendas para el ejercicio 2026, dotada con un presupuesto total de 100.000 euros. Así lo ha anunciado el delegado de Vivienda, Francisco Vizcaíno, en una comparecencia ante los medios de comunicación.

Vizcaíno ha destacado que se trata del tercer año consecutivo en el que el equipo de gobierno impulsa este programa, consolidando una apuesta “clara y decidida” por mejorar las condiciones de habitabilidad del parque residencial del municipio, con especial atención a los colectivos más vulnerables.

Así son las dos líneas de actuación

La convocatoria contempla dos líneas de actuación. La primera, centrada en la rehabilitación, conservación y eficiencia energética de viviendas, acapara el 80% del presupuesto y está dirigida principalmente a inmuebles del casco histórico de Baena y Albendín con una antigüedad mínima de 20 años. Estas ayudas podrán alcanzar hasta los 12.000 euros por solicitud.

Como principal novedad, el delegado ha señalado que en esta edición se flexibiliza el requisito de vivienda habitual. De manera excepcional, se permitirá solicitar ayudas para inmuebles que no lo sean, siempre que el beneficiario se comprometa a habitarlos en un plazo de seis meses tras la finalización de las obras y durante al menos tres años.

Francisco Vizcaíno. / Juan Carlos Roldán

La segunda línea, dotada con el 20% restante, está orientada a la eliminación de barreras arquitectónicas y adaptación de viviendas, incluyendo actuaciones como instalación de rampas, ascensores o adecuación de baños y cocinas. En este caso, las ayudas podrán alcanzar hasta 1.200 euros, en función de la situación económica de la unidad familiar.

El procedimiento de concesión se realizará en régimen de concurrencia competitiva, y el plazo de presentación de solicitudes estará abierto entre el 13 de mayo y el 9 de junio.

Así son las ayudas

Asimismo, el responsable municipal ha recordado que se mantienen las ayudas de emergencia, disponibles durante todo el año sin plazo específico, destinadas a situaciones de riesgo estructural o grave deterioro de viviendas, pudiendo cubrir hasta el 100% del coste de la actuación.

El programa incluye también subvenciones complementarias para gastos técnicos, como la redacción de proyectos (hasta 500 euros) o memorias técnicas.

Vizcaíno ha subrayado que estas ayudas no solo buscan mejorar las viviendas, sino también favorecer la fijación de población, la recuperación del casco histórico y la mejora de la calidad de vida de los vecinos, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento con una política de vivienda "útil, cercana y adaptada a las necesidades reales de la ciudadanía".