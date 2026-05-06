Antonio Maíllo propone prohibir las energías renovables en suelo agrícola fértil para proteger el campo andaluz

El número 1 de la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha propuesto este miércoles en Castro del Río prohibir las energías renovables en suelos agrícolas productivos para proteger el campo andaluz. "La transición energética no puede darse a costa del sector primario. Priorizaremos las 400.000 hectáreas de tierras baldías antes de tocar un metro cuadrado de tierra fértil", ha garantizado el candidato tras defender una transición energética que no se haga a costa del campo. "No permitiremos que un metro cuadrado más de tierra fértil en Andalucía se utilice para poner placas fotovoltaicas”, ha afirmado Maíllo.

Aprovechando su estancia en Castro, ha aprovechado la ocasión para aplaudir la paralización, gracias ha señalado a la presión social y al trabajo institucional del diputado de IU Enrique Santiago, de la macroplanta de biogás-biometano.

En su comparecencia de prensa, ha defendido el modelo francés que pasa por paralizar las expropiaciones y prohibir la instalación de energías renovables en suelos agrícolas productivos. El objetivo de Por Andalucía con esta iniciativa, ha explicado Maíllo, es frenar "el expolio del campo andaluz" por parte de los fondos de inversión y de las grandes empresas energéticas.

Antonio Maíllo, líder Por Andalucía, en Castro del Río este miércoles. / CÓRDOBA

De gira por Córdoba

El candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía ha dedicado la sexta jornada de la campaña electoral del 17 de mayo a la provincia de Córdoba, donde el Centra publicado ayer recogía la posibilidad de que la coalición de izquierdas tuviera que disputarse el diputado logrado en 2022 y con los de Adelante Andalucía. En primer lugar, Maíllo ha visitado su pueblo, Lucena, después de que lo hayan hecho ya en lo que va de campaña el candidato del PP y presidente andaluz, Juanma Moreno, y el líder de Vox, Santiago Abascal.

A media mañana, el candidato de izquierdas se ha trasladado a Castro del Río, antiguo bastión comunista, y Aguilar de la Frontera, para concluir por la tarde en un acto público en Montilla junto a Rosa Rodríguez, cabeza de lista de Por Andalucía por la provincia de Córdoba.

Preferencia de compra de la Junta

En cuanto a la propuesta de las renovables, Antonio Maíllo ha asegurado que si su coalición gobierna creará zonas estratégicas agroganaderas en las que la Junta de Andalucía tenga preferencia de tanteo y retracto para evitar que las tierras fértiles de Andalucía acaben en manos de fondos privados y en proyectos energéticos. “El desarrollo renovable no debe destruir el empleo rural. Por eso priorizaremos su instalación en las 400.000 hectáreas de tierras baldías disponibles en Andalucía”, ha subrayado.

Antonio Maíllo, líder Por Andalucía, en Castro del Río este miércoles. / Víctor Castro / COR

La Junta, "un facilitador de oportunidades" para los fondos

Por contra, el candidato de Por Andalucía ha denunciado a Juanma Moreno y al PP por facilitar el trabajo de los grandes fondos de inversión en la comunidad y de incluso velar por sus intereses. De hecho, Maíllo considera que la Junta de Andalucía se ha convertido en "un facilitador de oportunidades" para estos inversores extranjeros y ha recordado cómo el Gobierno andaluz llegó a publicar, aunque luego lo retiró por las quejas empresariales, un mapa de zonas aptas para la implantación de energías fotovoltaicas.

Asimismo, el número 1 de la coalición que conglomera a IU, Podemos y Movimiento Sumar, entre otras formaciones, ha denunciado que la Junta haya declarado macroproyectos de utilidad pública para poder expropiar tierras a pequeños agricultores y que "para saltarse la ley, trocearon los proyectos para que no superaran los 50 megavatios y así evitar el control del Ministerio”.

En ese sentido, ha recordado algunas sentencias judiciales que han declarado ilegales algunos de estos proyectos en pueblos como Lopera, Coín, Gaucín o la Vega de Granada, y que el único freno que haya tenido Juanma Moreno haya sido la expropiación a la Casa de Alba.