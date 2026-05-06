Aguas de Priego devolverá al Ayuntamiento de Fuente Tójar los importes del cobro indebido por el canon autonómico

Aguas de Priego SL, empresa que suministra gran parte del agua que se consume en Fuente Tójar, ha reconocido el cobro indebido del canon autonómico que aplicaba al Consistorio tojeño durante los ejercicios 2024 y 2025, comprometiéndose a rectificar las facturas emitidas y a iniciar el procedimiento para la devolución de las cantidades cobradas.

Así se indica en un comunicado emitido por el Ayuntamiento de Fuente Tójar, en el que la alcaldesa, Mari Fe Muñoz, ha mostrado su satisfacción tras las gestiones realizadas por el equipo de gobierno municipal, explicando que se detectó esta situación "a raíz de un estudio de la facturación del abastecimiento de agua", comprobando que "desde la brutal subida cercana al 300% que sufrimos en la tasa del agua, también se nos empezó a aplicar el canon autonómico".

Muñoz ha señalado que el importe total repercutido de manera indebida durante ambos ejercicios ascendía a casi 18.000 euros, "una cantidad muy importante para un ayuntamiento tan pequeño como Fuente Tójar", reconocía la alcaldesa.

El Consistorio tojeño paga el canon del agua directamente a la Junta

En concreto, el problema, según señala Muñoz, radica en que el Ayuntamiento de Fuente Tójar "ya paga directamente a la Junta de Andalucía ese canon autonómico", por lo que su inclusión también en la facturación de Aguas de Priego "suponía un pago duplicado de un mismo impuesto".

Muñoz agradece en el comunicado a Aguas de Priego "que haya tenido en cuenta nuestra solicitud y haya reconocido el error", añadiendo que "lo mejor que puede hacer una administración o una entidad cuando se equivoca es reconocerlo y corregirlo".

Asimismo, Aguas de Priego ha solicitado ya a la Junta de Andalucía la devolución del ingreso indebido correspondiente, para lo cual el Ayuntamiento de Fuente Tójar deberá aportar los justificantes de ingreso del canon repercutido a los usuarios.

El saldo positivo para las arcas municipales es de 9.229 euros

Como se recoge en el comunicado, tras la refacturación realizada, el saldo total a favor del Ayuntamiento de Fuente Tójar asciende actualmente a 17.084,10 euros. Una vez descontada la última factura pendiente de pago, cifrada en 7.854,89 euros, el saldo positivo resultante para las arcas municipales se sitúa en 9.229,21 euros.

Desde Aguas de Priego se ha informado igualmente de que, una vez que la Junta de Andalucía resuelva el expediente de devolución de ingresos indebidos, se procederá al abono de dicha cantidad al Ayuntamiento de Fuente Tójar.