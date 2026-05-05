Campaña electoral
El PSOE de Lucena carga contra Juanma Moreno por el "uso partidista" de las Fiestas Aracelitanas
Los socialistas critica la "instrumentalización" del presidente andaluz de una celebración patronal y un fervor mariano que “pertenece” al conjunto de la población de Lucena
La agrupación socialista de Lucena ha censurado, una vez concluidas las Fiestas Aracelitanas, la “instrumentalización” pretendida por Juanma Moreno, presidente de la Junta y candidato a la reelección, hacia una celebración patronal y un fervor mariano que “pertenece” al conjunto de la población de Lucena.
Al igual que ocurrió en 2022, semanas antes de los comicios autonómicos, manifiestan desde el PSOE de Lucena, el PP ha “utilizado con fines electoralistas” la imagen de la Virgen de Araceli y la devoción que genera entre los lucentinos. Durante la tarde del sábado, Juanma Moreno acudió al inicio de la Ofrenda de Flores, uno de los actos centrales de las Fiestas Aracelitanas, accediendo a un intenso y elevado recibimiento por parte de la Cofradía de la Virgen de Araceli.
Al presidente del Ejecutivo andaluz lo acompañaron el alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, y el candidato número 1 por Córdoba del PP, Antonio Repullo, así como el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, aparte de otros cargos y candidatos populares locales y provinciales.
Paco Algar, portavoz del PSOE, sostiene que Juanma Moreno aspiraba a lograr “un protagonismo” que le corresponde a la Virgen de Araceli, mientras continúa sin responder a “las demandas” de los colectivos y ciudadanos de la localidad.
- Muere una mujer en una colisión contra un camión en la N-432 a la altura de Fuente Obejuna
- Nubes, lluvia y barro: el pronóstico de la Aemet en Córdoba en la antesala de las Cruces
- Cañete de las Torres se convierte en un escenario onírico con la séptima edición de ‘Calles en Flor’
- La Diputación de Córdoba destina casi 300.000 euros a la mejora de la seguridad vial de la carretera CO-5310 en Palma del Río
- La N-432 se cobró más de la mitad de las muertes en accidentes de carretera en Córdoba en 2025
- El pueblo a 30 minutos de Córdoba que es el Mirador de la Campiña (y esconde dos castillos con historia)
- ¿Sábado de Cruces en Córdoba pasado por agua? Estas son las horas con más probabilidad de lluvia según la Aemet
- Lucena enaltece a la Virgen de Araceli en el día más grande de la ciudad