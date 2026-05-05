El PSOE de Lucena carga contra Juanma Moreno por el "uso partidista" de las Fiestas Aracelitanas

La agrupación socialista de Lucena ha censurado, una vez concluidas las Fiestas Aracelitanas, la “instrumentalización” pretendida por Juanma Moreno, presidente de la Junta y candidato a la reelección, hacia una celebración patronal y un fervor mariano que “pertenece” al conjunto de la población de Lucena.

Al igual que ocurrió en 2022, semanas antes de los comicios autonómicos, manifiestan desde el PSOE de Lucena, el PP ha “utilizado con fines electoralistas” la imagen de la Virgen de Araceli y la devoción que genera entre los lucentinos. Durante la tarde del sábado, Juanma Moreno acudió al inicio de la Ofrenda de Flores, uno de los actos centrales de las Fiestas Aracelitanas, accediendo a un intenso y elevado recibimiento por parte de la Cofradía de la Virgen de Araceli.

Juanma Moreno en la ofrenda floral de las Fiestas Aracelitanas. / MANUEL GONZÁLEZ

Al presidente del Ejecutivo andaluz lo acompañaron el alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, y el candidato número 1 por Córdoba del PP, Antonio Repullo, así como el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, aparte de otros cargos y candidatos populares locales y provinciales.

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Paco Algar, portavoz del PSOE, sostiene que Juanma Moreno aspiraba a lograr “un protagonismo” que le corresponde a la Virgen de Araceli, mientras continúa sin responder a “las demandas” de los colectivos y ciudadanos de la localidad.