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Salud

Priego de Córdoba acogerá el próximo 12 de mayo el segundo encuentro provincial de fibromialgia

Reconocidos especialistas ayudarán a conocer mejor esta enfermedad

Organizadores y representantes políticos en la presentación dle encuentro sobre fibromialgia que se celebrará en Priego.

Organizadores y representantes políticos en la presentación dle encuentro sobre fibromialgia que se celebrará en Priego. / R.C.C.

Rafael Cobo

Rafael Cobo

Priego de Córdoba

El Teatro Victoria de Priego acogerá el próximo martes, 12 de mayo, el segundo encuentro provincial de fibromialgia Del silencio a la fuerza, organizado por la Asociación de Fibromialgia de la Subbética (Afisub), en colaboración con el Ayuntamiento, el Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba y la Diputación de Córdoba.

Una cita en la que, como indicaba en su presentación la edil Mercedes Sillero, se contará con la participación de profesionales sanitarios, "que ayudarán a los asistentes a comprender mejor qué es esta enfermedad, así como la realidad del día a día de las personas que conviven con ella".

Programación de la jornada

En cuanto al desarrollo del encuentro, la presidenta de Afisub, María del Carmen Bermúdez, apuntaba que se estructurará en torno a tres bloques, contándose en el primero de ellos con el traumatólogo Rafael Recio Barba y con el médico de familia Manuel Nieto Carrillo. La enfermera María Dolores Corpas, el trabajador social Rafael Álvarez y la jefa del Área de Bienestar Social y Familias del Consistorio prieguense, Mercedes Mérida, tomarán parte en el segundo bloque de ponencias.

A continuación, está prevista una mesa redonda en la que junto a los ponentes de los anteriores bloques tomarán parte una representante de la Asociación de Fibromialgia de Benamejí y la propia María del Carmen Bermúdez, completándose el programa con la clausura oficial del encuentro por parte de las autoridades.

Mejorar la vida de los enfermos de fibromialgia

Por su parte, el presidente del Área de Bienestar Social y Familias, Juan de la Cruz Aguilera, incidía en el carácter provincial del encuentro, "porque somos pioneros en este tipo de encuentros en la provincia de Córdoba”, agradeciendo a la Diputación su colaboración "para que este encuentro se pueda llevar a cabo".

Aguilera hacía mención al reto que ha asumido el Ayuntamiento de Priego con la asociación Afisub "de hacer visible una enfermedad crónica que muchas veces, en la mayoría de sus casos, es invisible", incidiendo en la importancia de mejorar la vida de todas las personas que padecen esta enfermedad, "ya que, para ellos, que mejoremos una calle, que mejoremos una infraestructura, que demos un servicio nuevo, se traduce en que mejoramos su calidad de vida".

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Por último, Aguilera aprovechó para invitar a todos los interesados a este encuentro que dará comienzo a las 9.00 horas en el Teatro Victoria, "porque van a aprender mucho más de lo que es esta enfermedad crónica que afecta a muchos de nuestros vecinos".

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