Patrimonio informa favorablemente sobre la restauración de las murallas del Castillo de la Mota de Montoro

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico ha emitido informe favorable al proyecto de conservación, restauración y rehabilitación de las murallas de cierre de la Alcazaba o Castillo de la Mota de Montoro, una actuación promovida por el Ayuntamiento de Montoro.

La intervención contempla trabajos en tres tramos del recinto amurallado de este enclave histórico, con el objetivo de garantizar la conservación de los lienzos defensivos, mejorar su estabilidad estructural y favorecer su adecuada puesta en valor, así como su integración en el entorno urbano.

Actuación junto al Museo Arqueológico

El primero de los ámbitos de intervención corresponde al muro que separa el patio de acceso al Museo Arqueológico Municipal, ubicado en la antigua ermita de Santa María de la Mota, de la vivienda colindante.

Según recoge el proyecto, este lienzo presenta diversas patologías estructurales, entre ellas una grieta horizontal de importancia, por lo que se prevén trabajos de estabilización, drenaje, sellado de fisuras, mejora de revestimientos y tratamientos destinados a favorecer la correcta transpiración del muro. La actuación incluirá también trabajos de adecuación en el entorno inmediato.

Recuperación del acceso histórico por Bartolomé Camacho

El segundo tramo se sitúa en la calle Bartolomé Camacho, antigua subida al castillo, donde se actuará sobre un lienzo de muralla de aproximadamente 20 metros de longitud.

En este punto, la intervención contempla la eliminación de morteros inadecuados, vegetación y cableado en desuso, así como la realización de un estudio arqueológico del paramento. También se mejorará el sistema de drenaje y se llevará a cabo el rejuntado de la fábrica con morteros compatibles, además de la señalización del acceso histórico al recinto.

Mejora del tramo de la calle Mota

El tercer ámbito de actuación se encuentra en la calle Mota, donde la muralla funciona actualmente como elemento de contención de una plataforma utilizada como aparcamiento.

En este tramo se abordará la limpieza y recuperación de juntas, la reposición de piezas deterioradas, la eliminación de grafitis y morteros modernos, la reparación de almenas y la mejora de distintos elementos de protección e imagen urbana del entorno, entre ellos vallados, aplacados y zonas verdes.

Prescripciones técnicas y control arqueológico

El informe favorable incorpora una serie de prescripciones técnicas. Entre ellas, destaca la obligación de ejecutar como primera fase una actividad arqueológica preventiva de análisis paramental en los tres tramos de muralla, que incluirá además el control de las obras.

En función de los resultados de este estudio, deberá presentarse una memoria técnica complementaria en la que se definan con precisión las actuaciones finales a ejecutar.

La Comisión recuerda igualmente que será necesario comunicar el inicio de las obras y aportar, una vez concluidas, una memoria detallada de los trabajos realizados, junto con un programa de mantenimiento, conforme a lo previsto en el artículo 21 de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Un enclave protegido

La ciudad de Montoro fue declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1969 y cuenta con la consideración de Bien de Interés Cultural, al igual que los restos de su recinto amurallado, en aplicación de la normativa estatal y autonómica de protección del patrimonio histórico.