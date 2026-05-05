Investigación
Noche de robos en naves agrícolas de San Sebastián de los Ballesteros (Córdoba): sustraen maquinaria por decenas de miles de euros
Los asaltantes reventaron muros de naves para acceder a la maquinaria, cuyo valor total podría ascender a miles de euros, según fuentes de la Benemérita
La localidad de San Sebastián de los Ballesteros ha sufrido una oleada de robos en naves y explotaciones agrícolas durante la madrugada de este pasado martes, según ha podido saber Diario CÓRDOBA y han confirmado fuentes de la Guardia Civil de Córdoba. Los autores de estos hurtos se han apropiado de valiosa maquinaría agrícola que estaba custodiada en dichas naves, tras reventar en al menos uno de los casos parte de uno de los muros de la edificación y poder acceder al interior.
El valor de la mercancía robada en la totalidad de los asaltos podría superar las varias decenas de miles de euros. Además, los ladrones también sustrajeron un vehículo, pero con posterioridad el turismo apareció en los alrededores de donde había sido hurtado, han informado fuentes solventes y confirmado la Guardia Civil.
Investigación en marcha
En total, según fuentes de la Benemérita, la Guardia Civil se encuentra investigando un total de tres robos, que con toda probabilidad fueron perpetrados por las mismas personas de forma continuada en lugares próximos a la localidad de la Campiña Sur. Además, otras fuentes han señalado que, finalmente, los robos han sido cuatro en total, por lo que existe una gran preocupación entre los agricultores y vecinos de la localidad por los últimos hechos acontecidos.
Ante este tipo de sucesos, la Guardia Civil recomienda hacer fotografías del material que se tiene guardado en este tipo de naves o explotaciones, para ayudar en las labores de investigación y poder confirmar el número de serie en el caso de localizar la mercancía robada.
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