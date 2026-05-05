Montilla rinde homenaje a las víctimas del nazismo

El Ayuntamiento de Montilla ha celebrado este martes un acto institucional en la Puerta de Aguilar para conmemorar el Día de Homenaje a los españoles deportados y fallecidos en campos de concentración nazis, una cita que ha tenido lugar a las 12.00 del mediodía con el objetivo de honrar la memoria de quienes padecieron la deportación.

La concejala de Cultura, Soledad Raya, ha afirmado que "este homenaje es un acto de memoria, de respeto y de reconocimiento hacia quienes padecieron una de las mayores tragedias del siglo XX y, también, un compromiso firme con los valores democráticos".

Manifiesto y ofrenda floral en su memoria

Durante el desarrollo del acto se ha realizado la lectura de un manifiesto y una ofrenda floral ante los stolpersteine, que recuerdan a los once montillanos deportados.

Sobre estas baldosas aparecen los nombres de José Carrasco Navarro, Manuel Cerezo Rute, Antonio Duque Alcaide, Antonio Jordano Jordano, Luis Luque Espejo, Antonio Polonio Morales, Ángel Ramírez Muñoz, Tomás Rodas Castro, Miguel Torres Alcaide y los hermanos Juan y Manuel González León. Nueve de ellos fueron asesinados en Gusen y Mauthausen entre 1941 y 1942, tras haber huido de la Guerra Civil y de la represión franquista. El acto reafirma el compromiso con la memoria bajo el lema: "Nunca más, en ningún lugar, contra nadie".