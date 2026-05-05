El futuro edificio para las hermandades de Montoro estará culminado en un año

El Ayuntamiento de Montoro ha sacado a licitación el proyecto básico y de ejecución de las obras del futuro edificio que se destinará a las hermandades de la localidad. Ha sido por un total de 974.522,49 euros más impuestos. Dicho edificio se construirá en la calle Carpio, 28, situada en el polígono Conde de Nebrón. La recepción de las ofertas concluirá a las 23.59 horas del próximo 25 de mayo y el plazo de ejecución será de un año. El proyecto ha sido redactado por María Auxiliadora Portero Delgado, arquitecta municipal, y Rosario Espejo Carmona, ingeniero técnico industrial municipal.

La alcaldesa montoreña, Lola Amo (PSOE), ha manifestado a este periódico que "desde hace muchos años se viene hablando de contar en el municipio con un espacio de esta tipología y por fin se va a convertir en una realidad". Será una infraestructura que busca garantizar la conservación y el lucimiento de una de las tradiciones más arraigadas del municipio: la Semana Santa, en la que se trabaja para que sea declarada de Interés Turístico Nacional.

La planta baja del edificio tendrá una doble altura

El diseño destaca por su capacidad para adaptarse a un desnivel de cuatro metros entre la calle Carpio y el nuevo vial peatonal oeste. El edificio aprovecha esta dualidad del terreno para generar una volumetría interior mediante un sistema de niveles escalonados.

Esta solución permite una doble altura en la planta baja sin romper la escala visual del entorno, facilitando que los elementos de mayor envergadura, como los pasos de palio, puedan maniobrar con total seguridad y holgura.

Un punto de encuentro vecinal

El complejo se divide funcionalmente para maximizar el uso colectivo entre las distintas hermandades. El corazón del edificio lo constituye un gran pasillo central diáfano, libre de obstáculos estructurales, que fomentará la colaboración y la convivencia cofrade. Además de las zonas destinadas al alojamiento de los pasos, el centro dispondrá de una sala de hermandad, aseos adaptados y zonas comunes, permitiendo que el recinto funcione como un punto de encuentro vecinal activo durante todo el año.

La regidora ha matizado que "este proyecto nace del consenso y el trabajo conjunto con la Agrupación de Hermandades y Cofradías", buscando un espacio funcional "que no solamente nos permita albergar los pasos de las hermandades, sino que la riqueza patrimonial de las hermandades se ponga al servicio de los vecinos y visitantes durante todo el año, convirtiéndose en un atractivo turístico". Asimismo, matizó que "será un lugar que permitirá los ensayos de las corporaciones, así como la celebración de actos de pequeño formato".