Fallece un joven de 20 años de Dos Torres al ser alcanzado su coche por un tractor en Añora

Un joven de 20 años, vecino de Dos Torres, ha fallecido en la tarde de este martes en un accidente de tráfico en Añora al ser alcanzado el coche en el que circulaba por un tractor en la carretera A-3177.

El suceso se ha producido en la confluencia con la ronda de las Siete Villas, cerca del cruce del cementerio de esta localidad de Los Pedroches, en dirección al municipio vecino de Dos Torres.

(Seguirá ampliación)