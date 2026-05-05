Sucesos
Fallece un joven de 20 años de Dos Torres al ser alcanzado su coche por un tractor en Añora
El accidente se ha producido en la carretera A-3177 dirección al municipio vecino de Dos Torres
Un joven de 20 años, vecino de Dos Torres, ha fallecido en la tarde de este martes en un accidente de tráfico en Añora al ser alcanzado el coche en el que circulaba por un tractor en la carretera A-3177.
El suceso se ha producido en la confluencia con la ronda de las Siete Villas, cerca del cruce del cementerio de esta localidad de Los Pedroches, en dirección al municipio vecino de Dos Torres.
(Seguirá ampliación)
- Muere una mujer en una colisión contra un camión en la N-432 a la altura de Fuente Obejuna
- Nubes, lluvia y barro: el pronóstico de la Aemet en Córdoba en la antesala de las Cruces
- Cañete de las Torres se convierte en un escenario onírico con la séptima edición de ‘Calles en Flor’
- La Diputación de Córdoba destina casi 300.000 euros a la mejora de la seguridad vial de la carretera CO-5310 en Palma del Río
- La N-432 se cobró más de la mitad de las muertes en accidentes de carretera en Córdoba en 2025
- El pueblo a 30 minutos de Córdoba que es el Mirador de la Campiña (y esconde dos castillos con historia)
- ¿Sábado de Cruces en Córdoba pasado por agua? Estas son las horas con más probabilidad de lluvia según la Aemet
- Lucena enaltece a la Virgen de Araceli en el día más grande de la ciudad