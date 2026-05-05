Fallece un joven de Dos Torres de 19 años en un choque frontolateral entre un coche y un tractor en Añora

Un joven de Dos Torres de 19 años de edad falleció este martes en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera A-3177, a la altura de Añora, al colisionar un tractor con el turismo que conducía el fallecido.

El accidente se produjo alrededor de las 17.10 horas cuando se activaron los servicios de emergencia, indicando desde 112 Emergencias Andalucía que el suceso se produjo en el kilómetro 5,8 de la citada vía, cuando el tractor chocó con el coche de manera frontolateral, quedando el turismo muy dañado.

Tras recibir el aviso, la sala coordinadora del 112 activó rápidamente al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, al Consorcio Provincial de Bomberos y a mantenimiento de carreteras.

La víctima mortal fue sacada del coche por los bomberos

Hasta el lugar, junto al cementerio de Añora, se desplazaron dos vehículos del parque de bomberos de Pozoblanco, cuyos efectivos excarcelaron al fallecido. Los agentes de la Guardia Civil han abierto las correspondientes diligencias de investigación y los facultativos sanitarios del 061 atendieron al conductor del tractor.

La muerte de este joven, muy conocido en la zona y que había formado parte de la banda sinfónica de Dos Torres, ha causado gran conmoción sucediéndose en las redes sociales los mensajes de pésame y de apoyo a la familia.

El Ayuntamiento de Dos Torres lamenta el fallecimiento de su joven vecino

El Ayuntamiento de Dos Torres he emitido un comunicado en el que "lamenta profundamente el trágico fallecimiento de nuestro vecino Rafael Sánchez Lemos ocurrido en circunstancias que nos llenan de dolor y consternación".

"En estos momentos tan difíciles -señalan desde el Ayuntamiento-, queremos trasladar nuestro más sentido pésame a sus familiares, amistades y seres queridos, acompañándolos en su dolor y poniéndonos a su disposición para todo aquello que puedan necesitar. Descanse en paz"